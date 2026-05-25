США и Иран сделали кардинально разные заявления по переговорам

Во время общения с журналистами в Нью-Дели он отметил, что Белый дом прежде всего стремится использовать все имеющиеся дипломатические инструменты, прежде чем рассматривать "альтернативные варианты".

"США рассчитывают либо на достижение хорошего соглашения, либо на необходимость действовать другим путем", - подчеркнул госсекретарь.

Рубио добавил, что Вашингтон уже передал Тегерану конкретное и солидное предложение по возобновлению переговоров вокруг иранской ядерной программы. Этот план предусматривает способность Ирана открыть пролив и начать "реальный, значимый и ограниченный во времени" диалог.

Реакция Тегерана

Со своей стороны пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил наличие определенного прогресса в обсуждении потенциального меморандума о взаимопонимании с США. Однако, по его словам, это еще не свидетельствует о близком подписании финального соглашения.

Представитель иранского ведомства отметил, что сейчас Тегеран сосредоточен на переговорах о прекращении войны и не ведет дискуссий по ядерным вопросам. Кроме этого, в МИД Ирана обвинили американских чиновников в изменении позиций, что, по их мнению, создает дополнительные препятствия для договоренностей.

Что предшествовало

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп поручил своим переговорщикам "не спешить с заключением соглашения", заявив, что время на стороне Вашингтона. Днем ранее он заявлял, что рамочное соглашение с Ираном, названное меморандумом о взаимопонимании - "в значительной степени достигнуто путем переговоров".