По словам Зеленского, Украина готова к четырехсторонней встрече уже завтра. В то же время партнеры сообщили Киеву, что хотели попытаться организовать ее к Рождеству. Украинская сторона надеется, что переговоры состоятся раньше.

"Мы должны сделать все, чтобы четырехсторонняя встреча – Украины, Европы, Америки и России – состоялась как можно быстрее. Мы готовы к этому буквально завтра. Мы услышали от наших партнеров, что они хотят попытаться провести ее до Рождества. Мы надеемся, что это произойдет раньше", – заявил президент.

Однако для проведения переговоров необходимо предварительно подготовить общую позицию. Зеленский подчеркнул, что Украина, США и европейские страны должны согласовать повестку дня, с которой придут на встречу.

"Мы должны прийти на эту встречу с четкой повесткой дня, подготовленной и согласованной всеми нами. Всеми нами - Украиной, Европой и Америкой. Сильная совместная подготовка должна дать нам более сильный результат", - подчеркнул глава государства.

Почему Зеленский настаивает на участии Европы

Отдельно президент подчеркнул, что европейские представители должны быть непосредственными участниками переговоров. По его словам, американской стороне удалось договориться о привлечении Европы к этому процессу.

Зеленский отметил, что Украина настаивала на таком формате с самого начала дипломатических усилий. Он также объяснил, что европейские страны должны участвовать в обсуждении вопросов, непосредственно касающихся их будущего.

"И теперь американской стороне удалось достичь договоренности о привлечении европейских представителей к переговорному столу. Мы настаивали на этом с первого дня всех этих дипломатических усилий. И мы надеемся, что это сработает. Европа должна иметь место за столом переговоров, когда обсуждается ее собственное будущее", - сказал он.

Каким должен быть формат переговоров

Зеленский считает, что будущие договоренности по завершению войны должны учитывать интересы безопасности не только Украины, но и всей Европы. Он описал предложенный формат как переговоры, в которых Украина, европейские страны и США будут выступать одной стороной, а Россия – другой.

По словам президента, речь пойдет о более широком диалоге между Россией и западным миром, ведь Украина разделяет ценности НАТО и Евросоюза.

"Это значит, что Украина, Европа и Америка – с одной стороны, Россия – с другой. И как это выглядит? Фактически это выглядит как переговоры НАТО с Россией, ЕС с Россией, Запада с Россией. Потому что Украина уже на 100% является частью этого мира общих ценностей – мира НАТО, ЕС и Запада", – подытожил Зеленский.

Мирные переговоры с Россией

Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. По их итогам стороны договорились продлить переговоры, а также обсудили возможность привлечения к ним европейских представителей.

21 ноября Зеленский сообщил, что команда президента США Дональда Трампа хочет организовать новый раунд мирных переговоров до 25 декабря. Перед этим должны пройти технические встречи, в ходе которых стороны наработают содержание и ожидаемый результат переговоров.