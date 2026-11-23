В Кремле назвали возможное место нового раунда переговоров между Украиной, Россией и США
Россия рассматривает Абу-Даби как возможное место проведения следующего раунда трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ. В то же время, окончательного решения относительно локации встречи пока нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова в комментарии "РИА Новости".
По словам Пескова, российская сторона ориентируется на Абу-Даби, однако допускает и другие варианты.
"Мы пока рассматриваем Абу-Даби, но могут быть самые разные варианты", - сказал представитель Кремля.
Ранее Песков сообщил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США должны быть возобновлены в ближайшее время. В то же время, точной даты следующего раунда встречи стороны пока не определили.
Напомним, предварительный раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России состоялся 10-11 ноября в Абу-Даби.
Стороны обсуждали гарантии безопасности Украины, будущую архитектуру безопасности Европы, территориальный вопрос и обмен пленными. По итогам встреч договорились о масштабном обмене военнопленными.
В Евросоюзе предложили провести следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине на территории Европы. Среди возможных мест переговоров называли Швейцарию, Норвегию и европейскую часть Турции.