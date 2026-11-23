Россия рассматривает Абу-Даби как возможное место проведения следующего раунда трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ. В то же время, окончательного решения относительно локации встречи пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова в комментарии "РИА Новости".

По словам Пескова, российская сторона ориентируется на Абу-Даби, однако допускает и другие варианты.

"Мы пока рассматриваем Абу-Даби, но могут быть самые разные варианты", - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США должны быть возобновлены в ближайшее время. В то же время, точной даты следующего раунда встречи стороны пока не определили.