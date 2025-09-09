США и ЕС обсудили новые санкции против РФ: стали известны детали встречи в Вашингтоне

По словам собеседника агентства, вчера на встрече американская сторона подчеркнула, что президент Дональд Трамп готов к решительным шагам для прекращения войны, однако ожидает полной поддержки от европейских партнеров в любых дальнейших действиях.

Переговоры продолжались менее двух часов. Среди основных тем обсуждались тарифная политика, необходимость согласованных действий в вопросе санкций, а также дальнейшая судьба российских суверенных активов, замороженных преимущественно в Европе.

Во встрече участвовали министр финансов США Скотт Бессент, представители Белого дома, Государственного департамента и торгового представителя США.

Европейская делегация состояла из специалистов в сфере энергетики, санкционной политики, финансовых услуг и торговли. Ожидается, что консультации продолжатся во вторник.

В то же время Скотт Бессент подчеркнул, что Вашингтон и ЕС едины в стремлении прекратить войну в Украине, и все варианты остаются на столе.

"Мы готовы принять решительные меры против России, но европейские партнеры должны полностью присоединиться к нам, чтобы достичь успеха. Я четко заявил об этом сегодня во время встречи с посланником Еврокомиссии по вопросам санкций Дэвидом О'Салливаном", - отметил он.