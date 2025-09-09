США и ЕС обсудили новые санкции против РФ: стали известны детали встречи в Вашингтоне

Европейские чиновники провели встречу в министерстве финансов США и обсудили новые формы экономического давления на Россию. Речь шла о введении дополнительных санкций и тарифах на закупку российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press и министра финансов США Скотта Бессента в соцсети Х.
По словам собеседника агентства, вчера на встрече американская сторона подчеркнула, что президент Дональд Трамп готов к решительным шагам для прекращения войны, однако ожидает полной поддержки от европейских партнеров в любых дальнейших действиях.
Переговоры продолжались менее двух часов. Среди основных тем обсуждались тарифная политика, необходимость согласованных действий в вопросе санкций, а также дальнейшая судьба российских суверенных активов, замороженных преимущественно в Европе.
Во встрече участвовали министр финансов США Скотт Бессент, представители Белого дома, Государственного департамента и торгового представителя США.
Европейская делегация состояла из специалистов в сфере энергетики, санкционной политики, финансовых услуг и торговли. Ожидается, что консультации продолжатся во вторник.
В то же время Скотт Бессент подчеркнул, что Вашингтон и ЕС едины в стремлении прекратить войну в Украине, и все варианты остаются на столе.
"Мы готовы принять решительные меры против России, но европейские партнеры должны полностью присоединиться к нам, чтобы достичь успеха. Я четко заявил об этом сегодня во время встречи с посланником Еврокомиссии по вопросам санкций Дэвидом О'Салливаном", - отметил он.
Переговоры в Вашингтоне состоялись на фоне усилий президента США Дональда Трампа убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для прямых переговоров о завершении войны.
В прошлом месяце Трамп провел саммит с Путиным на Аляске, а в воскресенье заявил, что планирует новый разговор с ним в ближайшие дни. В то же время американский президент признал, что урегулирование конфликта оказалось сложнее, чем ожидалось.
Вчера стало известно, что команда европейских чиновников проведет встречу с коллегами в США для обсуждения дальнейшего санкционного давления на Россию.
Перед этим еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсенп подчеркнул, что Евросоюз должен полностью отказаться от закупки российских энергоресурсов и не возобновлять поставки даже после завершения войны.
По его словам, Вашингтон придерживается аналогичной позиции и также выступает за полное прекращение импорта российских нефти и газа.
Кроме того, в Брюсселе продолжается работа над 19-м пакетом санкций против России.