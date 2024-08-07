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США и Австралия призвали Китай повлиять на Москву для прекращения войны в Украине

Аннаполис, Среда 07 августа 2024 09:25
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США и Австралия призвали Китай повлиять на Москву для прекращения войны в Украине Фото: США и Австралия просят Китай повлиять на РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США и Австралия обратились к странам, у которых есть влияние на Россию, в частности Китай. Они призывают повлиять на Москву для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Отмечается, что на днях прошли двусторонние переговоры в формате "2+2" в американском городе Аннаполис. На переговорах присутствовали государственный секретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин и их австралийские коллеги Пенни Вонг и Ричард Марлз.

Среди тем встречи представителей США и Австралии была война России против Украины. Они осудили Москву за развязанную войну и призвать вывести войска с территории Украины, а также возместить ущерб.

"Они выразили поддержку Саммита по вопросам мира в Украине и подтвердили необходимость достижения справедливого, всеобъемлющего и крепкого мира в соответствии с Уставом ООН. Министры призвали всех, кто имеет влияние на Россию, особенно Китай, применить его сейчас, чтобы прекратить войну и прекратить поддержку оборонно-промышленной базы России", - говорится в заявлении Пентагона.

США и Австралия подтвердили свою позицию, что поддерживающие незаконную войну России понесут последствия и подтвердили свое намерение усилить санкции против стран, поддерживающих войну России.

Кроме того, обе страны осудили Иран за поддержку России и предоставление ей дронов и ракет. Также США и Австралия осудили растущую "дружбу" России и КНДР, в частности, поставки северокорейского оружия в РФ для войны против Украины.

Помощь США

США - один из крупнейших партнеров Украины. Вашингтон предоставил украинской армии оружие, в том числе танки, бронированную технику, реактивные системы залпового огня, дальнобойные ракеты, дроны, боеприпасы и другое вооружение.

Кроме того, США поддерживают Украину политически. Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что Украина в будущем присоединится к НАТО, хотя отмечал, что это не может произойти во время войны.

Недавно в Белом доме заявили, что выделяют Украине еще два военных пакета. В них входят снаряды для систем HIMARS, ракеты, боеприпасы.

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