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США та Австралія закликали Китай повпливати на Москву для припинення війни в Україні

Аннаполіс, Середа 07 серпня 2024 09:25
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США та Австралія закликали Китай повпливати на Москву для припинення війни в Україні Фото: США та Австралія просять Китай вплинути на РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США та Австралія звернулися до країн, які мають вплив на Росію, зокрема Китай. Вони закликають вплинути на Москву для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Зазначається, що днями відбулися двосторонні переговори у форматі "2+2" в американському місті Аннаполіс. На переговорах були присутні державний секретар США Ентоні Блінкен, глава Пентагону Ллойд Остін та їх австралійські колеги Пенні Вонг і Річард Марлз.

Серед тем зустрічі представників США та Австралії була війна Росії проти України. Вони засудили Москву за розпочату війну та закликати вивести війська з території України, а також відшкодувати збитки.

"Вони висловили підтримку Саміту з питань миру в Україні та підтвердили необхідність досягнення справедливого, всеосяжного та міцного миру відповідно до Статуту ООН. Міністри закликали всіх, хто має вплив на Росію, особливо Китай, застосувати його зараз, щоб припинити війну та припинити підтримку оборонно-промислової бази Росії", - йдеться у заяві Пентагону.

США та Австралія підтвердили свою позицію, що ті, хто підтримує незаконну війну Росії, понесуть наслідки, і підтвердили свій намір посилити санкції проти країн, які підтримують війну Росії.

Крім того, обидві країни засудили Іран за підтримку Росії та надання їй дронів та ракет. Також США та Австралія засудили зростаючу "дружбу" Росії та КНДР, зокрема постачання північнокорейської зброї до РФ для війни проти України.

Допомога США

США є одним з найбільших партнерів України. Вашингтон надав українській армії зброю, зокрема танки, броньовану техніку, реактивні системи залпового вогню, далекобійні ракети, дрони, боєприпаси та інше озброєння.

Крім того, США підтримують Україну політично. Президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що Україна у майбутньому приєднається до НАТО, хоча наголошував, що це не може статися під час війни.

Нещодавно у Білому домі заявили, що виділяють Україні ще два військові пакети. До них входять снаряди для систем HIMARS, ракети, боєприпаси.

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