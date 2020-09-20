Трамп схвалив купівлю TikTok корпораціями Oracle

Фото: TikTok (canva.com)

Президент США Дональд Трамп схвалив покупку американського сегмента соціальної мережі TikTok компаніями Oracle та Walmart. Це дозволить додатку продовжити роботу на території Сполучених Штатів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними агентства, виступаючи перед журналістами в Білому домі, Трамп “дав благословення” на угоду між Oracle, Walmart і китайською компанією ByteDance, якій належить відеододаток TikTok.

Він зазначив, що придбання сервісу вирішує проблеми національної безпеки США. Крім того, це дозволить додатку продовжити роботу на території Сполучених Штатів.

У заяві Міністерства фінансів США говориться, що Oracle буде нести відповідальність за ключові технології і безпеку для захисту всіх даних користувачів у США. Для затвердження угоди потрібно укладення угоди з Oracle і Walmart, а також надання необхідної документації та умов, які повинні бути схвалені Комітетом з іноземних інвестицій в США.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що рішення щодо угоди компаній Oracle і TikTok буде прийнято дуже скоро. За його словами, він розгляне це питання разом зі співзасновником, головою ради директорів Oracle Ларрі Елісоном.

Трамп 18 вересня підписав заборону на завантаження програми TikTok в США. Заборона набуде чинності з 20 вересня.

Причиною заборони називають намагання забезпечити національну безпеку і "захистити американців від загрози Китайської комуністичної партії".

Вперше Трамп заговорив про можливість заборонити TikTok в кінці липня 2020 року. Тоді ж компанія Microsoft припинила переговори з китайською компанією ByteDance про покупку додатка TikTok.