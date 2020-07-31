У США суд знову візьметься за справу екс-помічника Трампа

Апеляційний суд округу Колумбія повного складу заново розгляне рішення про закриття справи колишнього помічника президента США з нацбезпеки Майкла Флінна. Засідання призначено на 11 серпня.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначимо, справа Флінна розглядається в рамках розслідування втручання Росії у вибори президента США в 2016 році.

У 2017 році Флінн вирішив співпрацювати з ФБР у справі про контакти американського президента з урядом Росії. Раніше він офіційно визнав свою провину в тому, що він повідомив Федеральним бюро розслідувань (ФБР) неправдиві відомості про свої контакти з РФ.

Зокрема, екс-радник глави США Дональда Трампа з безпеки визнав, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював по телефону з російським послом у США Сергієм Кисляком санкції Вашингтона проти РФ, а згодом дав неправдиві свідчення про зміст цієї розмови.

Нагадаємо, червні Федеральний апеляційний суд більшістю голосів виніс рішення про припинення судової справи проти екс-радника Трампа Майкла Флінна.

Суд наказав нижчої інстанції задовольнити клопотання уряду в особі Міністерства юстиції про припинення справи проти Флінна і скасував рішення судді федерального округу Колумбія Еммета Саллівана, який планував провести слухання з участю зацікавлених осіб з подальшого розгляду.

Раніше Мін'юст США заявив про припинення кримінальної справи проти колишнього радника президента Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна.

Федеральна прокуратура США просила до шести місяців позбавлення волі для Флінна у справі про російському втручанні в американські вибори.

Раніше Трамп заявив, що готовий повернути Флінна в свою адміністрацію.