RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В США суд решил вынести приговор по одному из дел Трампа после выборов

Фото: Дональд Трамп, бывший президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американский судья Хуан М. Мерчан согласился перенести вынесение приговора по делу экс-президента США Дональда Трампа. Это произойдет уже после президентских выборов в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Судья принял решение отложить вынесение приговора Трампу на 26 ноября - тогда пройдет уже три недели после того, как будут отданы последние голоса на президентских выборах.

По словам Мерчана, он принял такое решение, "чтобы избежать любой видимости - какой бы необоснованной она ни была - того, что на процесс повлияли или пытаются повлиять приближающиеся президентские выборы, в которых обвиняемый является кандидатом".

"Суд - справедливый, беспристрастный и аполитичный институт”, - добавил судья.

Стоит заметить, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября. 

Что предшествовало

Напомним, в мае американский суд признал Дональда Трампа виновным в деле о молчании порноактрисы.

Как выяснили правоохранители, адвокат бывшего президента США заплатил Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, за молчание о том, что у нее с Трампом был секс.

В рамках рассмотрения дела суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Теоретически ему грозит от 4 до 136 лет за решеткой, но вероятность этого крайне мала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампСуд