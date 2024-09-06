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У США суд вирішив винести вирок по одній зі справ Трампа після виборів

Фото: Дональд Трамп, колишній президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американський суддя Хуан М. Мерчан погодився перенести винесення вироку у справі екс-президента США Дональда Трампа. Це станеться вже після президентських виборів у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Суддя ухвалив рішення відкласти винесення вироку Трампу на 26 листопада - тоді пройде вже три тижні після того, як будуть віддані останні голоси на президентських виборах.

За словами Мерчана, він прийняв таке рішення, "щоб уникнути будь-якої видимості - якою б необґрунтованою вона не була - того, що на процес вплинули або намагаються вплинути президентські вибори, в яких обвинувачений є кандидатом".

"Суд - справедливий, неупереджений та аполітичний інститут", - додав суддя.

Варто зауважити, що президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.

Що передувало

Нагадаємо, у травні американський суд визнав Дональда Трампа винним у справі про мовчання порноакторки.

Як з'ясували правоохоронці, адвокат колишнього президента США заплатив Стормі Деніелс 130 тисяч доларів за мовчання про те, що у неї з Трампом був секс.

У рамках розгляду справи суд присяжних визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення. Теоретично йому загрожує від 4 до 136 років за ґратами, але ймовірність цього дуже мала.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампСуд