У США суд вирішив винести вирок по одній зі справ Трампа після виборів

Американський суддя Хуан М. Мерчан погодився перенести винесення вироку у справі екс-президента США Дональда Трампа. Це станеться вже після президентських виборів у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Суддя ухвалив рішення відкласти винесення вироку Трампу на 26 листопада - тоді пройде вже три тижні після того, як будуть віддані останні голоси на президентських виборах.
За словами Мерчана, він прийняв таке рішення, "щоб уникнути будь-якої видимості - якою б необґрунтованою вона не була - того, що на процес вплинули або намагаються вплинути президентські вибори, в яких обвинувачений є кандидатом".
"Суд - справедливий, неупереджений та аполітичний інститут", - додав суддя.
Варто зауважити, що президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.
Нагадаємо, у травні американський суд визнав Дональда Трампа винним у справі про мовчання порноакторки.
Як з'ясували правоохоронці, адвокат колишнього президента США заплатив Стормі Деніелс 130 тисяч доларів за мовчання про те, що у неї з Трампом був секс.
У рамках розгляду справи суд присяжних визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення. Теоретично йому загрожує від 4 до 136 років за ґратами, але ймовірність цього дуже мала.
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