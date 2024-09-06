У США суд вирішив винести вирок по одній зі справ Трампа після виборів

Суддя ухвалив рішення відкласти винесення вироку Трампу на 26 листопада - тоді пройде вже три тижні після того, як будуть віддані останні голоси на президентських виборах.

За словами Мерчана, він прийняв таке рішення, "щоб уникнути будь-якої видимості - якою б необґрунтованою вона не була - того, що на процес вплинули або намагаються вплинути президентські вибори, в яких обвинувачений є кандидатом".

"Суд - справедливий, неупереджений та аполітичний інститут", - додав суддя.

Варто зауважити, що президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.