В США обеспокоены намерением Кремля поддержать ядерную программу Северной Кореи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В агентстве напомнили, что в сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал закрытым вопросом для Москвы понятие "денуклеаризации" (ядерного разоружения. - ред.) Северной Кореи. По его словам, Кремль понимает логику Пхеньяна, который полагается на ядерное оружие как основу своей обороны.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности 18 декабря заявила, что Вашингтон "с тревогой оценивает, что Россия может быть близка к принятию ядерной программы Северной Кореи". По ее словам, это отменяет десятилетние обязательства Кремля поддерживать денуклеаризацию Корейского полуострова.

"Мы верим, что Москва будет более неохотно не только критиковать разработку ядерного оружия Пхеньяном, но и в дальнейшем препятствовать принятию санкций или резолюций, осуждающих дестабилизирующее поведение Северной Кореи", - добавила Томас-Гринфилд.

Южная Корея и Великобритания раскритиковали высказывания Лаврова, заявив, что он подорвал глобальный режим нераспространения ядерного оружия.

Заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Карюки назвал комментарий российского министра "безрассудным отходом от согласованного принципа полного, проверенного и необратимого разоружения".

Суверенное право РФ и ядерная война в Азии

Посол России в ООН Василий Небензя во время выступления в Совбезе не упоминал о ядерной программе Северной Кореи. Однако он защитил усиление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, назвав это "суверенным правом России".

"Российское сотрудничество с КНДР ... соответствует международному праву, а не нарушает его. Оно не направлено против каких-либо третьих стран. Это не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества, и я не сомневаюсь, что мы будем продолжать развивать такое сотрудничество", - сказал Небензя.

В свою очередь, посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг назвал более тесные связи с Россией "позитивным вкладом в международный мир и безопасность".

Он также упомянул о том, что Пхеньян считает ядерным военным блоком во главе с США в регионе: "Начало ядерной войны в Северо-Восточной Азии - это уже не возможность, а вопрос времени".

Провокационная схема Пхеньяна

Посол Южной Кореи в ООН Джункук Хван предупредил Совет Безопасности "ожидать дальнейшей неопределенности, нависающей над горизонтом" накануне вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа на второй срок в январе 2025 года.

"Северная Корея имеет историю провокационных действий во время смены президента США, призванных привлечь внимание, повысить ставки и подготовить почву для прямых переговоров с новой американской администрацией", - сказал Хван.

"Эта схема может повториться в ближайшие месяцы. На этот раз это может быть еще один запуск МБР (межконтинентальной баллистической ракеты) или военного спутника, или даже седьмое ядерное испытание", - добавил он.

Северная Корея находится под санкциями Совета Безопасности ООН с 2006 года. Эти меры постоянно усиливаются, чтобы остановить разработку Пхеньяном ядерного оружия и баллистических ракет.