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В российские госпитали поместили сотни раненых солдат КНДР: перехват разговора

Курск, Среда 18 декабря 2024 11:33
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В российские госпитали поместили сотни раненых солдат КНДР: перехват разговора Фото: россияне жалуются на сотни раненых солдат КНДР в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Войска КНДР несут большие потери в Курской области. СБУ перехватила разговор россиян, которые рассказывают о потерях северокорейских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор медсестры больницы в Московской области с ее мужем, который воюет против Украины в Харьковской области.

Россиянка в перехваченном разговоре рассказала, что только в течение нескольких дней в один из российских госпиталей под Москвой привезли более 200 раненых военнослужащих КНДР.

"Вчера поезд был примерно около 100 человек. Сегодня еще 120 - это уже 200. А сколько их там? Одному Богу известно", - печалиться жена захватчика.

В следующем разговоре россиянка жалуется, что северокорейских раненых содержат в лучших условиях, чем российских солдат. По ее словам, медики фактически не могут общаться с ранеными военными КНДР из-за языкового барьера. Им также запретили общаться с солдатами на английском языке.

"Или они элитные, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то определенные палаты... Они что у нас прямо привилегированные или что?" - сказала россиянка.

Добавим, что следователи СБУ уже открыли уголовное производство по факту участия военных КНДР в войне против Украины

КНДР присоединилась к войне против Украины

Северная Корея осенью отправила в Россию более 10 тысяч своих военных, которых бросили в Курскую область. Солдаты КНДР участвуют в боевых действиях против Украины и уже несут потери.

На прошлой неделе украинская разведка сообщила о потере около 200 военных из объединенных подразделений РФ и Северной Кореи. В Пентагоне отмечают, что украинские войска убили или ранили "несколько сотен" северокорейских солдат.

При этом Москва пытаются скрыть потери северокорейских сил в Курской области.

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