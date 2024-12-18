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В Пентагоне считают, что КНДР потеряла на войне уже "несколько сотен" солдат, - NYT

Вашингтон, Среда 18 декабря 2024 09:44
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В Пентагоне считают, что КНДР потеряла на войне уже "несколько сотен" солдат, - NYT Фото: в Пентагоне говорят о сотнях убитых или раненых военных КНДР (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Пентагоне заявили, что КНДР потеряла на войне против Украины "несколько сотен" солдат. Речь идет об убитых и раненых военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Time.

Как отмечает издание, высокопоставленный военный Пентагона на закрытом брифинге заявил, что украинские войска убили или ранили "несколько сотен" северокорейских солдат, которых отправили помогать России в войне против Украины.

По данным Пентагона, Россия сконцентрировала около 50 тысяч российских и северокорейских войск, чтобы вытеснить украинские силы из приграничных районов Курской области.

По словам американского чиновника, северокорейские солдаты не были закалены в боях, а Украина нанесла удары по их пунктам управления, а также по позициям пехоты.

КНДР помогает России

Стоит отметить, что КНДР - одна из главных союзниц России. Пхеньян передал Москве боеприпасы, а также баллистические ракеты, которыми оккупанты обстреливают Украину.

Осенью 2024 года стало известно, что КНДР перебросила в Россию тысячи своих военных. Их бросили в Курскую область, где северокорейцы вместе с россиянами участвуют в боевых действиях.

По данным ГУР, по состоянию на 14 декабря сводные подразделения РФ и Северной Кореи потеряли около 200 военных. При этом россияне пытаются скрыть потери КНДР.

В США не исключают, что КНДР может перебросить в Россию новые подразделения своих войск. В ВСУ считают, что Россия может привлечь северокорейцев к боям на востоке Украины ввиду больших потерь.

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