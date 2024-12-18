В Пентагоне считают, что КНДР потеряла на войне уже "несколько сотен" солдат, - NYT

В Пентагоне заявили, что КНДР потеряла на войне против Украины "несколько сотен" солдат. Речь идет об убитых и раненых военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Time.

Как отмечает издание, высокопоставленный военный Пентагона на закрытом брифинге заявил, что украинские войска убили или ранили "несколько сотен" северокорейских солдат, которых отправили помогать России в войне против Украины.

По данным Пентагона, Россия сконцентрировала около 50 тысяч российских и северокорейских войск, чтобы вытеснить украинские силы из приграничных районов Курской области.

По словам американского чиновника, северокорейские солдаты не были закалены в боях, а Украина нанесла удары по их пунктам управления, а также по позициям пехоты.