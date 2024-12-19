У США стурбовані наміром Кремля підтримати ядерну програму Північної Кореї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В агентстві нагадали, що у вересні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав закритим питанням для Москви поняття "денуклеаризації" (ядерного роззброєння. - ред.) Північної Кореї. За його словами, Кремль розуміє логіку Пхеньяна, який покладається на ядерну зброю як основу своєї оборони.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час засідання Ради Безпеки 18 грудня заявила, що Вашингтон "з тривогою оцінює, що Росія може бути близька до ухвалення ядерної програми Північної Кореї". За її словами, це скасовує десятилітні зобов'язання Кремля підтримувати денуклеаризацію Корейського півострова.

"Ми віримо, що Москва буде більш неохоче не лише критикувати розробку ядерної зброї Пхеньяном, але й надалі перешкоджати ухваленню санкцій або резолюцій, що засуджують дестабілізуючу поведінку Північної Кореї", - додала Томас-Грінфілд.

Південна Корея та Велика Британія розкритикували висловлювання Лаврова, заявивши, що він підірвав глобальний режим нерозповсюдження ядерної зброї.

Заступник посла Великої Британії в ООН Джеймс Карюкі назвав коментар російського міністра "безрозсудним відходом від узгодженого принципу повного, перевіреного і незворотного роззброєння".

Суверенне право РФ і ядерна війна в Азії

Посол Росії в ООН Василь Небензя під час виступу в Радбезі не згадував про ядерну програму Північної Кореї. Однак він захистив посилення співпраці між Москвою та Пхеньяном, назвавши це "суверенним правом Росії".

"Російська співпраця з КНДР ... відповідає міжнародному праву, а не порушує його. Вона не спрямована проти будь-яких третіх країн. Це не становить жодної загрози для держав регіону або міжнародного співтовариства, і я не сумніваюся, що ми будемо продовжувати розвивати таку співпрацю", - сказав Небензя.

У свою чергу, посол Північної Кореї в ООН Кім Сонг назвав тісніші зв'язки з Росією "позитивним внеском у міжнародний мир і безпеку".

Він також згадав про те, що Пхеньян вважає ядерним військовим блоком на чолі з США у регіоні: "Початок ядерної війни у Північно-Східній Азії - це вже не можливість, а питання часу".

Провокативна схема Пхеньяна

Посол Південної Кореї в ООН Джункук Хван попередив Раду Безпеки "очікувати подальшої невизначеності, що нависає над горизонтом" напередодні вступу на посаду обраного президента США Дональда Трампа на другий термін у січні 2025 року.

"Північна Корея має історію провокаційних дій під час зміни президента США, покликаних привернути увагу, підвищити ставки і підготувати ґрунт для прямих переговорів з новою американською адміністрацією", - сказав Хван.

"Ця схема може повторитися найближчими місяцями. Цього разу це може бути ще один запуск МБР (міжконтинентальної балістичної ракети) або військового супутника, або навіть сьоме ядерне випробування", - додав він.

Північна Корея перебуває під санкціями Ради Безпеки ООН з 2006 року. Ці заходи постійно посилюються, щоб зупинити розробку Пхеньяном ядерної зброї та балістичних ракет.