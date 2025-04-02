США сдерживают обсуждение будущих отношений НАТО с Россией, - Euractiv

США пока не раскрывают свою позицию относительно будущих отношений НАТО с Россией. Из-за этого Альянс вынужден отложить обсуждение стратегических решений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Члены НАТО планировали пересмотреть свою стратегию в отношении России, однако все дискуссии на эту тему приостановлены из-за текущих мирных переговоров между США, Россией и Украиной. Об этом сообщили несколько дипломатических источников Euractiv.
В прошлом году лидеры 32 стран Альянса заявили, что хотят разработать новый стратегический подход к России, учитывая изменение среды безопасности.
Ожидалось, что соответствующие рекомендации будут представлены на саммите в Гааге в июле этого года. Саммит должен был стать ключевым моментом в отношениях НАТО и Москвы после их окончательного разрыва в феврале 2022 года.
Однако нынешние переговоры между США, Украиной и Россией заставляют Альянс поставить вопрос о своих будущих отношениях с Москвой на паузу.
"Мы не говорим об этом", - заявил источник Euractiv, добавляя, что пока непонятно, какой будет стратегия Вашингтона.
Неожиданным шагом стало посредничество президента США в январских переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, что привело к договоренности о прекращении огня в Черном море и частичному ослаблению санкций против России.
В Вашингтоне уверяют, что НАТО остается единым в своей поддержке Украины.
"Относительно Украины, все члены Альянса соглашаются, что смерть и разрушения должны прекратиться. Президент Трамп хочет способствовать миру, и по его указанию мы готовы обеспечить решительное лидерство, необходимое для достижения устойчивого решения", - отметил высокопоставленный чиновник американской администрации.
Изменится ли политика НАТО в отношении России после саммита в Гааге - остается открытым вопросом, ведь любой новый подход может существенно повлиять на будущее войны и мирного урегулирования.
После избрания президентом Соединенных Штатов, Дональд Трамп и его ключевые советники поставили цель достичь полного прекращения огня до апреля или мая 2025 года. Они надеялись заключить долговременное мирное соглашение уже через несколько месяцев.
Американская сторона предложила ввести 30-дневный режим прекращения огня по всей линии фронта. Президент Владимир Зеленский согласился на такое предложение, однако Путин начал выдвигать собственные условия, нереальные к выполнению и на которые Киев не согласился.
Параллельно российские военные усилили удары дронами по городам Украины и не выполнили договоренность о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и объектам в регионе Черного моря.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не может принять предложения США о прекращении войны в их нынешнем виде, так как они не касаются вопросов, которые, по мнению Кремля, привели к войне.
На днях Путин раскритиковал доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ответ Трамп "разозлился" и предположил, что США могут ввести дополнительные тарифы в размере 25-50% для покупателей российской нефти.
Трамп также выразил новое разочарование Украиной, обвинив Зеленского в попытке отказаться от соглашения о добыче полезных ископаемых.
Представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Трамп рассматривает соглашение о добыче полезных ископаемых как "ключевую часть достижения мира в Украине".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.