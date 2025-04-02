США сдерживают обсуждение будущих отношений НАТО с Россией, - Euractiv

Члены НАТО планировали пересмотреть свою стратегию в отношении России, однако все дискуссии на эту тему приостановлены из-за текущих мирных переговоров между США, Россией и Украиной. Об этом сообщили несколько дипломатических источников Euractiv.

В прошлом году лидеры 32 стран Альянса заявили, что хотят разработать новый стратегический подход к России, учитывая изменение среды безопасности.

Ожидалось, что соответствующие рекомендации будут представлены на саммите в Гааге в июле этого года. Саммит должен был стать ключевым моментом в отношениях НАТО и Москвы после их окончательного разрыва в феврале 2022 года.

Однако нынешние переговоры между США, Украиной и Россией заставляют Альянс поставить вопрос о своих будущих отношениях с Москвой на паузу.

"Мы не говорим об этом", - заявил источник Euractiv, добавляя, что пока непонятно, какой будет стратегия Вашингтона.

Неожиданным шагом стало посредничество президента США в январских переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, что привело к договоренности о прекращении огня в Черном море и частичному ослаблению санкций против России.

В Вашингтоне уверяют, что НАТО остается единым в своей поддержке Украины.

"Относительно Украины, все члены Альянса соглашаются, что смерть и разрушения должны прекратиться. Президент Трамп хочет способствовать миру, и по его указанию мы готовы обеспечить решительное лидерство, необходимое для достижения устойчивого решения", - отметил высокопоставленный чиновник американской администрации.

Изменится ли политика НАТО в отношении России после саммита в Гааге - остается открытым вопросом, ведь любой новый подход может существенно повлиять на будущее войны и мирного урегулирования.