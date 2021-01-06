Трамп закликав Пенса відхилити голоси вибірників у спірних штатах

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Американський лідер Дональд Трамп закликав віце-президента Майка Пенси відхилити голоси вибірників у спірних штатах. Це потрібно для того, щоб переглянути підсумки виборів, які в середу повинен затвердити Конгрес США.

Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

"В штатах хочуть виправити підсумки виборів, так як тепер там знають, що були порушення і фальсифікації... Все, що потрібно зробити Майку Пенсу - повернути в штати на перегляд підсумки виборів, і тоді ми переможемо", - написав Трамп.

Президент США визнав, що для Пенса це буде важким рішенням.

"Зроби це, Майк. В такі часи потрібно крайня мужність", - підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні Конгрес збереться на засідання, щоб офіційно підрахувати голоси Колегії вибірників на вибори президента США.

Також РБК-Україна писало, що демократи близькі до перемоги на виборах у штаті Джорджія, що дасть їм більшість у Сенаті США. Це дозволить демократом отримати контроль над обома палатами Конгресу США і просувати політичні цілі обраного президента Джо Байдена.