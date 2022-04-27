США зіткнулися з нестачею комплектуючих до Stinger, які передають Україні, - Reuters

В США виробники зброї побоюються, що вироблене для Києва озброєння буде незатребуваним після закінчення війни в Україні. Разом з тим виробник ПЗРК Stinger заявив про нестачу комплектуючих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як інформує видання, посилаючись на заяви глав американських оборонних підприємств на зустрічі з представниками Пентагону, ті висловили побоювання щодо нарощування виробництва зброї для України.

Зокрема, вони припускають, що озброєння може виявитися незатребуваним після завершення війни і компанії не хочуть залишитися з повними складами "без гарантованого покупця".

Разом з тим, виконавчий директор Raytheon Technologies Грегорі Хейз заявив про нестачу комплектуючих для переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger.

"У нас дуже обмежений запас матеріалів для виробництва Stinger. Деякі комплектуючі більше не продаються, і компанії доведеться перепроектувати частину електроніки. Raytheon Technologies зможе збільшити виробництво у 2022 році, але масштабне відновлення потужностей можливе у 2023 та 2024 роках", - пояснив він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати Америки найближчим часом нададуть Україні нову партію озброєнь, а саме Stinger, Javelin та інше обладнання.

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