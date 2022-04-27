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США столкнулись с нехваткой комплектующих к Stinger, которые передают Украине, - Reuters

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Вашингтон, Среда 27 апреля 2022 10:15
США столкнулись с нехваткой комплектующих к Stinger, которые передают Украине, - Reuters Фото: США столкнулись с нехваткой комплектующих к Stinger (nationalinterest.opg)
Автор: Мария Кучерявец

В США производители оружия опасаются, что произведенное для Киева вооружение будет невостребованным после окончания войны в Украине. Вместе с тем производитель ПЗРК Stinger заявил о нехватке комплектующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как информирует издание, ссылаясь на заявления глав американских оборонных предприятий на встрече с представителями Пентагона, те выразили опасения относительно наращивания производства оружия для Украины.

В частности, они предполагают, что вооружение может оказаться невостребованным после завершения войны и компании не хотят остаться с полными складами "без гарантированного покупателя".

Вместе с тем, исполнительный директор Raytheon Technologies Грегори Хейз заявил о нехватке комплектующих для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

"У нас очень ограниченный запас материалов для производства Stinger. Некоторые комплектующие больше не продаются, и компании придется перепроектировать часть электроники. Raytheon Technologies сможет увеличить производство в 2022 году, но масштабное обновление мощностей возможно в 2023 и 2024 годах", - пояснил он.

Напомним, недавно стало известно, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время предоставят Украине новую партию вооружений, а именно Stinger, Javelin и другое оборудование.

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