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Stinger, Javelin та інше обладнання: Пентагон готує нові поставки для України

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Вашингтон, Понеділок 25 квітня 2022 15:59
Stinger, Javelin та інше обладнання: Пентагон готує нові поставки для України Фото: Україна отримає нову партію озброєнь зі США (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Сполучені Штати Америки найближчим часом нададуть Україні нову партію озброєнь. Її вже завантажують на базі американських Військово-повітряних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пентагона.

"Наші льотчики готують ящики із зенітними системами Stinger, протитанковими системами Javelin та іншим обладнанням для відправки в Україну на базі ВПС "Довер" у квітні 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США передадуть Україні передове озброєння і засоби протиповітряної оборони.

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Пентагон Сполучені Штати Америки Україна
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