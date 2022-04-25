Stinger, Javelin та інше обладнання: Пентагон готує нові поставки для України
Сполучені Штати Америки найближчим часом нададуть Україні нову партію озброєнь. Її вже завантажують на базі американських Військово-повітряних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пентагона.
"Наші льотчики готують ящики із зенітними системами Stinger, протитанковими системами Javelin та іншим обладнанням для відправки в Україну на базі ВПС "Довер" у квітні 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK— Department of Defense (@DeptofDefense) April 24, 2022
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США передадуть Україні передове озброєння і засоби протиповітряної оборони.
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