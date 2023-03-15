США будут следить за совместными учениями Китая, Ирана и России, - Белый дом

Соединенные Штаты Америки намерены наблюдать за военными учениями Китая, Ирана и России в Оманском заливе. Это необходимо, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо угроз.

Как сообщает РБК-Украина cо ссылкой на The Guardian , об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Мы будем наблюдать за ними, мы будем следить за ними, очевидно, чтобы убедиться, что в результате этих учений не возникнет угрозы интересам нашей национальной безопасности или интересам наших союзников и партнеров в регионе", - заявил Кирби.

Он уточнил, что наблюдение будет проводиться "настолько хорошо, насколько это возможно".