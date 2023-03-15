США будут следить за совместными учениями Китая, Ирана и России, - Белый дом
Соединенные Штаты Америки намерены наблюдать за военными учениями Китая, Ирана и России в Оманском заливе. Это необходимо, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо угроз.
Как сообщает РБК-Украина cо ссылкой на The Guardian, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Мы будем наблюдать за ними, мы будем следить за ними, очевидно, чтобы убедиться, что в результате этих учений не возникнет угрозы интересам нашей национальной безопасности или интересам наших союзников и партнеров в регионе", - заявил Кирби.
Он уточнил, что наблюдение будет проводиться "настолько хорошо, насколько это возможно".
Напомним, сегодня, 15 марта, в Оманском заливе начинаются военные учения России, Ирана и Китая. В них также примут участие другие страны.
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