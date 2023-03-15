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Китай совместно с Россией и Ираном проведут военные учения в Оманском заливе.

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Оманский залив, Среда 15 марта 2023 09:32
Китай совместно с Россией и Ираном проведут военные учения в Оманском заливе. Фото: Китай, РФ и Иран проведут совместные морские учения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай, Россия и Иран анонсировали военно-морские учения в Китае, РФ и Иране. Они продлятся с 15 по 19 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министерство обороны Китая заявило, что к учениям присоединятся и другие страны, однако не назвало их.

Учения получили название "Пояс морской безопасности-2023" в Оманском заливе. Они начнут сегодня, 15 марта и закончатся 19 марта.

Напомним, США и Филиппины провели совместные военные учения, направленные на защиту островов в случае вторжения.

Также США и Южная Корея начали крупнейшие за последние пять лет военные учения.

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