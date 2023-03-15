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США стежитимуть за спільними навчаннями Китаю, Ірану та Росії, - Білий дім

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Вашингтон, Середа 15 березня 2023 15:54
США стежитимуть за спільними навчаннями Китаю, Ірану та Росії, - Білий дім Фото: Джон Кірбі, координатор у Раді нацбезпеки при Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки мають намір спостерігати за військовими навчаннями Китаю, Ірану та Росії в Оманській затоці. Це необхідно, щоб переконатися у відсутності будь-яких загроз.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Ми спостерігатимемо за ними, ми стежитимемо за ними, очевидно, щоб переконатися, що в результаті цих навчань не виникне загрози інтересам нашої національної безпеки або інтересам наших союзників та партнерів у регіоні", - заявив Кірбі.

Він уточнив, що спостереження буде проводитися "настільки добре, наскільки це можливо".

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, в Оманській затоці розпочинаються військові навчання Росії, Ірану та Китаю. У них також братимуть участь інші країни.

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