США стежитимуть за спільними навчаннями Китаю, Ірану та Росії, - Білий дім

Сполучені Штати Америки мають намір спостерігати за військовими навчаннями Китаю, Ірану та Росії в Оманській затоці. Це необхідно, щоб переконатися у відсутності будь-яких загроз.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Ми спостерігатимемо за ними, ми стежитимемо за ними, очевидно, щоб переконатися, що в результаті цих навчань не виникне загрози інтересам нашої національної безпеки або інтересам наших союзників та партнерів у регіоні", - заявив Кірбі.

Він уточнив, що спостереження буде проводитися "настільки добре, наскільки це можливо".