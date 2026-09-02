США будут следить за скоростными целями из космоса: от кого угроза и к чему Украина

Космические силы США выбрали американскую компанию Leonardo DRS для разработки космического сенсора, способного выявлять, идентифицировать и сопровождать скоростные цели, формируя данные, пригодные для поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition .

Что известно о контракте с Leonardo DRS

Контракт с Leonardo DRS – американской оборонной компанией со штаб-квартирой в Арлингтоне, штат Вирджиния, заключен в форме Other Transaction Agreement – механизма, позволяющего быстро продвигать перспективные технологии от прототипа до испытаний и полевого развертывания.

Это один из семи подобных контрактов, заключенных Космическими силами США в мае-июне 2026; еще шесть были запланированы на июль, что в сумме должно было довести количество таких сделок до 13 на сумму более 500 миллионов долларов .

По словам Leonardo DRS, новый сенсор будет поддерживать космическую миссию и опираться на существующие и перспективные разработки компании в сфере сенсорных технологий.

Среди приоритетов – доступность, возможность масштабного производства и устойчивая цепь снабжения. Компания не раскрыла стоимость контракта, сроки разработки, орбитальную архитектуру, спектральные диапазоны, дальность обнаружения или конкретный список угроз.

Подобные системы уже используются Пентагоном: в частности, спутники слежения за ракетами компании L3Harris. Общая тенденция - все более активное применение космических сенсоров для выявления и удержания сопровождения сложных целей, в частности гиперзвуковых ракет. Сенсор Leonardo DRS разрабатывается как отдельная, самостоятельная система.

Leonardo DRS – дочерняя компания Leonardo SpA, итальянского оборонного гиганта, который в этом году открыл свою дочернюю компанию в Украине. Она будет заниматься научными исследованиями и разработками в области оборонных технологий. Сообщалось, что компания планирует попробовать свой новый купол ПВО Michelangelo в боевых условиях на территории Украины.

Зачем космическим силам США сенсор именно такого типа

Само обнаружение скоростного объекта дает только первоначальную осведомленность об угрозе; идентификация цели, удержание точного сопровождения и формирование данных, пригодных для наведения - это то, что позволяет сенсору стать звеном боевой цепи.

Для Космических сил США задача состоит в том, чтобы сократить время между обнаружением угрозы и передачей пригодной для использования информации командно-контрольным сетям или системам, способным реагировать.

Процесс "сенсор-стрелок" усложняется, когда цель маневрирует или двигается на очень высокой скорости. Если сенсор обнаружил объект, но потерял сопровождение до того, как другой сенсор или средство поражения сможет перенять слежку, оперативная ценность первоначального обнаружения резко падает.

Космический сенсор, способный удерживать качественное сопровождение, может сократить разрывы в повторном захвате цели, улучшить непрерывность слежения и дать командирам больше времени и уверенности в принятии решения о дальнейших действиях.

Какие цели должен обнаруживать новый сенсор

Leonardo DRS не раскрыла, определены ли будущие цели сенсора – космические аппараты, ракеты, гиперзвуковое оружие, воздушные системы или другой класс скоростных угроз.

Впрочем, сопровождение гиперзвуковых целей и противодействие контркосмическим угрозам является важным стратегическим контекстом, поскольку оба направления требуют высокой скорости обнаружения, устойчивого сопровождения и обработки данных с минимальной задержкой.

Китай и Россия также развивают все более совершенные космические вооружения и контркосмические системы, однако эти возможности следует рассматривать как общий контекст угроз.

Новый проект также отражает общий сдвиг в военном космическом слежении США – от предупреждения до наведения. Традиционные группировки предупреждения о ракетных пусках были разработаны прежде всего для выявления запусков и оповещения командования, тогда как более новые архитектуры все больше ориентированы на содержание постоянного сопровождения целей и предоставления данных, достаточно точных для поддержки решений по поражению.

Контракт с Leonardo DRS вписывается в эту более широкую тенденцию превращения орбитальной слежки в пригодную для боевого применения информацию.

Leonardo DRS уже имеет соответствующий опыт в военной космической слежке, в частности в разработке инфракрасных полезных нагрузок для миссий сопровождения баллистических и гиперзвуковых целей.

Этот опыт дает компании установившуюся базу в области космических сенсорных технологий и может снизить риски разработки и производства в случае перехода нового прототипа к оперативному развертыванию.