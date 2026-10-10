Цену разрешения экспорта российского дизеля лучше всего было слышно в Киеве, - Зеленский

Россия рассчитывает на продолжение войны и террор против мирного населения, используя доходы от экспорта нефтепродуктов для производства оружия и привлечения наемников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Глава государства отметил, что истинные намерения России лучше всего было слышно в Киеве, когда после массированных атак реактивными "шахедами" по энергетическим объектам началась атака баллистики.

Часть ракет удалось сбить силам ПВО.

Каждый дополнительный миллиард долларов, заработанный на экспорте, враг тратит на поиск критических компонентов, оборудования для оружия, усовершенствования дронов и производство ракет.

"Российский выбор - это война. И они будут готовы ее прекратить только тогда, когда почувствуют, что потенциал затягивания войны сокращается", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, накануне Россия получила сигналы о том, что дальнейшие атаки якобы разрешены и эту ситуацию необходимо срочно исправлять.

Украина нуждается в сильных решениях и поддержке от Соединенных Штатов, Европы и других партнеров для ограничения способности РФ воевать и терроризировать людей.