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США опровергли передачу Украине разведданных для ударов по территории России

Фото: Пэт Райдер, представитель Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки не передают Украине разведданные для нанесения ударов по территории России.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Наташу Бертран в Twitter, об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер.

"Я могу определенно сказать, что представление о том, что мы предоставляем разведданные или информацию украинцам для целей в России, является абсурдом. Мы не воюем с Россией и не стремимся к войне с Россией", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заверил, что ВСУ не будут наносить удары по территории России дальнобойными ракетами, которые могут предоставить страны Запада.

Также мы писали, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у Украины есть оружие собственного производства, которое может уничтожать цели на территории России.

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