UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США спростували передачу Україні розвідданих для ударів по території Росії

Фото: Пет Райдер, представник Пентагону США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки не передають Україні розвіддані для завдання ударів по території Росії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN Наташу Бертран у Twitter, про це заявив представник Пентагону Пет Райдер.

"Я можу чітко сказати, що уявлення про те, що ми надаємо розвіддані чи інформацію українцям для цілей у Росії, є абсурдом. Ми не воюємо з Росією і не прагнемо війни з Росією", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони України Олексій Резніков запевнив, що ЗСУ не завдаватиме ударів по території Росії далекобійними ракетами, які можуть надати країни Заходу.

Також ми писали, що,за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна має зброю власного виробництва, яка може знищувати цілі на території Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України