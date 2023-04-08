ФБР в соцсетях вербует россиян, чтобы помочь США противостоять агрессии РФ, - Fox News
ФБР начало использовать социальные сети, чтобы увеличить возможности для вербовки россиян и сбора разведывательных данных. Это может помочь США противостоять злости РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
В Facebook и Twitter разместили видео, в котором слушателей призывают помогать ФБР противодействовать Кремлю.
"Похоже, ФБР запустило свою программу в социальных сетях в феврале, пытаясь побуждать россиян отказаться от поддержки агрессии Кремля и российского диктатора Владимира Путина", - говорится в материале.
Бывший глава резидентуры ЦРУ в Москве Дэн Хоффман сказал, что сообщение в социальных сетях было резким и может помочь ФБР и стране противостоять российской агрессии.
"ФБР реагирует на современность, когда молодые люди постоянно находятся в социальных сетях. Оно пытается забросить широкую сеть и получить большую отдачу, привлекая больше потенциальных кандидатов для шпионажа в пользу США", - сказала бывший офицер разведки Управления военной разведки по российской доктрине и стратегии Ребекка Кофлер.
Напомним, что США планируют ограничить возможность использования продуктов российской компании по кибербезопасности "Лаборатория Касперского".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Соединенные Штаты якобы находятся сейчас в "горячей стадии войны". Поскольку Вашингтон дает оружие Украине для защиты от российской агрессии.
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