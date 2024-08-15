США наблюдают переброску части войск РФ из Украины в Курскую область, - Белый дом

"Мы видим, что некоторые российские подразделения были перенаправлены из операций в Украине и вокруг нее в район Курска. Но это только первые сообщения о том, что мы наблюдаем", - отметил Кирби.

Он добавил, что не может уточнить, какое именно количество солдат россияне перебросили в Курскую область и каковы их намерения.

Также Кирби не ответил, какие именно цели могут стоять перед российскими солдатами, которых направляют в Курскую область.