США спостерігають перекидання частини військ РФ з України до Курської області, - Білий дім

"Ми бачимо, що деякі російські підрозділи були перенаправлені з операцій в Україні та навколо неї до району Курська. Але це лише перші повідомлення про те, що ми спостерігаємо", - зазначив Кірбі.

Він додав, що не може уточнити, яку саме кількість солдатів росіяни перекинули в Курську область і які їх наміри.

Також Кірбі не відповів, які саме цілі можуть стояти перед російськими солдатами, яких скеровують у Курську область.