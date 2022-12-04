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США не наблюдают интереса к переговорам у России, - Блинкен

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Вашингтон, Воскресенье 04 декабря 2022 19:37
США не наблюдают интереса к переговорам у России, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США считают, что власти России не заинтересованы в мирных переговорах для окончания войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в интервью CBS News.

"В дипломатии всегда есть смысл, если стороны, о которых идет речь, а в данном случае Россия, действительно заинтересованы в содержательной дипломатии. Мы же наблюдаем, по крайней мере, в последнее время, прямо противоположное", - заявил Блинкен.

По его словам, даже несмотря на инициативу президента Украины Владимира Зеленского в виде "формулы мира", глава Кремля Владимир Путин "удвоил и утроил" свою агрессию - начал мобилизацию, попытался аннексировать украинские территории и сейчас хочет "сделать зиму своим оружием".

"Он не смог победить на поле боя, поэтому он направил свой гнев и огонь на украинских граждан, атакуя энергетическую инфраструктуру, пытаясь выключить свет, отключить тепло, выключить электричество. Вот что происходит. Так что пока Путин не продемонстрирует, что он действительно заинтересован в содержательной дипломатии, вряд ли что-то получится", - добавил госсекретарь.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявлял, что он готов провести переговоры с Путиным, но только если он будет намерен закончить войну против Украины.

Также мы писали, что, по словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, Украина может рассмотреть возможность мирных переговоров с Россией на своих предварительных условиях.

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