ua en ru
Пн, 24 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Си Цзиньпин заявил, что Китай будет искать урегулирование "кризиса в Украине" собственным способом

Китай , Понедельник 24 июня 2024 20:11
UA EN RU
Си Цзиньпин заявил, что Китай будет искать урегулирование "кризиса в Украине" собственным способом Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине заявил, что Китай будет искать урегулирование "кризиса в Украине" собственным способом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по отношению к "украинскому кризису" заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию", - говорится в сообщении.

По мнению Си Цзиньпина, сейчас необходимо приложить усилия по предотвращению расширения и усиления конфликта, уменьшить напряженность и создать условия для мирных переговоров.

"Китай готов и дальше играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине" своим собственным способом и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса и построению эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", - отметил китайский лидер.

В то же время, он добавил, что Пекин выступает против критики другими странами его "обычной торговли" с Россией, целью чего, по его словам, является дискредитация Китая.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда прилетел в Китай в субботу, 22 июня. В ходе визита он встретился с главой Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить войну РФ против Украины и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Анджей Дуда Си Цзиньпинь Война в Украине
NEWS
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины