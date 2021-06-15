У США співробітник заводу відкрив стрілянину по колегах, загинули дві людини

Інцидент стався на заводі з виробництва пожежних гідрантів компанії Mueller в Альбертвіллі. Один із співробітників відкрив стрілянину по колегах в зоні індустріального парку, розташованого на кордоні міст Боаз і Альбертвілль.

За словами начальника місцевої поліції Джеймі Сміта, Стрілець зник з місця злочину на автомобілі.

"Підозрюваний у стрільбі і автомобіль були виявлені в районі Карлайл-стріт в Гантерсвіллі. Чоловік помер від вогнепального поранення, отриманого, мабуть, самостійно", - заявив він.

Двоє постраждалих були доставлені в місцеву лікарню. Інформація про їх стан не повідомлялася.