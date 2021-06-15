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У США співробітник заводу відкрив стрілянину по колегах, загинули дві людини

Автор: РБК-Україна

В американському штаті Алабама працівник заводу відкрив стрілянину по своїх колегах. В результаті інциденту загинули дві людини, ще дві людини отримали поранення.

Про це повідомляє місцеве видання AL.

Інцидент стався на заводі з виробництва пожежних гідрантів компанії Mueller в Альбертвіллі. Один із співробітників відкрив стрілянину по колегах в зоні індустріального парку, розташованого на кордоні міст Боаз і Альбертвілль.

За словами начальника місцевої поліції Джеймі Сміта, Стрілець зник з місця злочину на автомобілі.

"Підозрюваний у стрільбі і автомобіль були виявлені в районі Карлайл-стріт в Гантерсвіллі. Чоловік помер від вогнепального поранення, отриманого, мабуть, самостійно", - заявив він.

Двоє постраждалих були доставлені в місцеву лікарню. Інформація про їх стан не повідомлялася.

Нагадаємо, сьогодні у Чикаго сталася стрілянина, в результаті якої загинули чотири людини, ще четверо отримали поранення. Також до медзакладу доставили дитину. Всі постраждалі перебувають у критичному стані.

Крім того, у Флориді до нічного клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерті. В результаті стрілянини двоє людей загинули, більше 20 отримали поранення.

Додамо, що раніше у Техасі сталася стрілянина на базі Військово-Повітряних сил США, постраждалих внаслідок стрілянини не було.

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