У США співробітник заводу відкрив стрілянину по колегах, загинули дві людини

В американському штаті Алабама працівник заводу відкрив стрілянину по своїх колегах. В результаті інциденту загинули дві людини, ще дві людини отримали поранення.
Про це повідомляє місцеве видання AL.
Інцидент стався на заводі з виробництва пожежних гідрантів компанії Mueller в Альбертвіллі. Один із співробітників відкрив стрілянину по колегах в зоні індустріального парку, розташованого на кордоні міст Боаз і Альбертвілль.
За словами начальника місцевої поліції Джеймі Сміта, Стрілець зник з місця злочину на автомобілі.
"Підозрюваний у стрільбі і автомобіль були виявлені в районі Карлайл-стріт в Гантерсвіллі. Чоловік помер від вогнепального поранення, отриманого, мабуть, самостійно", - заявив він.
Двоє постраждалих були доставлені в місцеву лікарню. Інформація про їх стан не повідомлялася.
Нагадаємо, сьогодні у Чикаго сталася стрілянина, в результаті якої загинули чотири людини, ще четверо отримали поранення. Також до медзакладу доставили дитину. Всі постраждалі перебувають у критичному стані.
Крім того, у Флориді до нічного клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерті. В результаті стрілянини двоє людей загинули, більше 20 отримали поранення.
Додамо, що раніше у Техасі сталася стрілянина на базі Військово-Повітряних сил США, постраждалих внаслідок стрілянини не було.