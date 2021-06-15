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В США сотрудник завода открыл стрельбу по коллегам, погибли два человека

Автор: РБК-Украина

В американском штате Алабама работник завода открыл стрельбу по своим коллегам. В результате инцидента погибли два человека, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщает местное издание AL.

Инцидент произошел на заводе по производству пожарных гидрантов компании Mueller в Альбертвилле. Один из сотрудников открыл стрельбу по коллегам в зоне индустриального парка, расположенного на границе городов Боаз и Альбертвилль.

По словам начальника местной полиции Джейми Смита, стрелок скрылся с места преступления на автомобиле.

"Подозреваемый в стрельбе и автомобиль были обнаружены в районе Карлайл-стрит в Гантерсвилле. Мужчина скончался от огнестрельного ранения, полученного, по-видимому, самостоятельно", - заявил он.

Двое пострадавших были доставлены в местную больницу. Информация об их состояние не сообщалась.

Напомним, сегодня в Чикаго произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. Также в медучреждение доставили ребенка. Все пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Кроме того, во Флориде к ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерте. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.

Добавим, что ранее в Техасе произошла стрельба на базе военно-воздушных сил США, пострадавших в результате стрельбы не было.

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