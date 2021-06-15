В США сотрудник завода открыл стрельбу по коллегам, погибли два человека

Инцидент произошел на заводе по производству пожарных гидрантов компании Mueller в Альбертвилле. Один из сотрудников открыл стрельбу по коллегам в зоне индустриального парка, расположенного на границе городов Боаз и Альбертвилль.

По словам начальника местной полиции Джейми Смита, стрелок скрылся с места преступления на автомобиле.

"Подозреваемый в стрельбе и автомобиль были обнаружены в районе Карлайл-стрит в Гантерсвилле. Мужчина скончался от огнестрельного ранения, полученного, по-видимому, самостоятельно", - заявил он.

Двое пострадавших были доставлены в местную больницу. Информация об их состояние не сообщалась.