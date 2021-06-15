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У Чикаго в результаті стрілянини загинули чотири людини

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Чикаго, Вівторок 15 червня 2021 16:22
У Чикаго в результаті стрілянини загинули чотири людини Фото: у Чикаго в результаті стрілянини загинули чотири людини (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В американському місті Чикаго, штат Іллінойс, конфлікт переріс у перестрілку. В результаті інциденту загинули чотири людини, ще чотири отримали поранення.

Про це повідомляє ABC.

Перестрілка сталася в районі Енглвуд. За даними поліції, в будинку в 6200-му кварталі Південного Моргану сталася сварка, після чого почалася стрілянина.

Постраждалих госпіталізували. Двоє постраждалих отримали кульове поранення в потилицю, ще двоє перебувають у критичному стані. Крім них, в місцеву лікарню для спостереження була доставлена дитина.

Район, де сталася стрілянина, перекрили. На даний момент поліція проводить розслідування.

Видання зазначає, що це другий випадок масової стрілянини в Чикаго за останні чотири дні. Раніше 29-річна мати трьох дітей була вбита під час стрілянини в Чиказькому районі Чатем, в результаті якої в суботу вранці постраждали ще дев'ять осіб.

Нагадавши, у США невідомий чоловік влаштував стрілянину в розважальному центрі.

Крім того, у Флориді до нічного клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерті. В результаті стрілянини двоє людей загинули, більше 20 отримали поранення.

Додамо, що раніше у Техасі сталася стрілянина на базі Військово-Повітряних сил США, постраждалих внаслідок стрілянини не було.

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