В США сотні тисяч людей вийшли на акції протесту проти Трампа

Декілька тисяч осіб в США в суботу, 17 жовтня, взяли участь у протестах проти чинного президента Дональда Трампа. За словами організаторів, акції протесту пройшли у всіх штатах.

Про це повідомляє CNN.

За оцінками організаторів, загальна кількість учасників перевищила 100 тисяч осіб, більшість з них - жінки.

Хода в столиці країни Вашингтоні розпочалася неподалік від Білого дому, потім його учасники попрямували до Капітолію і будівлі Верховного суду.

Демонстранти несли в руках плакати з критикою глави держави і віце-президента Майкла Пенси.

Серед іншого, протестувальники висловили невдоволення тим, що Трамп висунув суддю-консерватора Емі Коні Барретт як спадкоємицю члена Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург, яка померла в середині вересня.

Деякі демонстранти в пам'ять про Гінзбург одягли чорні мантії та білі мереживні комірці. Гінзбург була іконою для прогресивних американців, вона зробила собі ім'я на захист прав жінок.

Відразу після її смерті між республіканцями та демократами розгорілася суперечка через імовірного наступника судді. Демократи закликають відкласти призначення наступника Гінзбург на період після виборів президента 3 листопада.

Суботній захід - другий марш в цьому році. Частково через пандемію натовпу було набагато менше, ніж 18 січня, проте більше, ніж на першому в історії "Жіночому марші" у 2017 році, який, можливо, був найбільшим одноденним протестом в історії США.

Розбіжності та звинувачення в антисемітизмі навколо засновників "Жіночого маршу" в кінцевому підсумку призвели до того, що торік троє з них покинули раду директорів. Вони відкинули звинувачення.

Раніше Трамп пригрозив застосуванням армії для придушення масштабних протестів, які спалахнули в США через смерть афроамериканця Джорджа Флойда.

Своєю чергоюглава Пентагону Марк Еспер заявив, що не підтримує застосування військ проти протестувальників в рамках зазначеного закону.

Прес-секретар адміністрації президента США Кейлі Макінані заявила, що для придушення протестів американський президент може застосувати "Закон про повстання", не враховуючи позицію Міністерства оборони, оскільки в цьому питанні Трамп володіє "одноосібною владою".