ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Протести в США: Трамп готовий залучити армію, незважаючи на позицію Пентагону

Новини » Надзвичайні події     03.06.2020 - 22:13
Протести в США: Трамп готовий залучити армію, незважаючи на позицію Пентагону
Фото: Кейлі Макінані (flickr.com whitehouse)

У Білому домі прокоментували відмову глави Пентагону застосувати армію проти протестувальників

Для придушення протестів американський президент Дональд Трамп може застосувати Закон про повстання", не враховуючи позицію Міністерства оборони. У Білому домі заявили, що Трамп володіє одноосібним правом його використання.

Про це під час брифінгу заявила прес-секретар адміністрації президента США Кейлі Макінані, передає РБК-Україна.

Вона зазначила, що Трамп як і раніше вірить у главу Пентагону Марка Еспера, попри заяву останнього не використовувати армію для придушення протестів.

"Наразі держсекретар Еспер як і раніше є держсекретарем Еспером. Якщо він втратить віру, ми всі дізнаємося про це в недалекому майбутньому", - заявила Макінані.

За її словами, на цей час Трамп покладається на сили національної гвардії. Американський президент сподівається, що гвардійці зможуть придушити протести, а "Закон про повстання" він міг би застосувати як один з додаткових інструментів.

"Президент має одноосібну владу, і в разі необхідності він буде її застосовувати", - заявила прес-секретар Білого дому.

Так званий "Закон про повстання" уповноважує американського президента і головнокомандуючого розгортати війська для придушення повстаннь, якщо вони загрожують державі або його жителям.

Сьогодні глава Пентагону Марк Еспер заявив, що не підтримує застосування військ проти протестувальників в рамках зазначеного закону.

Раніше Трамп пригрозив застосуванням армії для придушення масштабних протестів, які спалахнули в США через смерть афроамериканця Джорджа Флойда.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикипротестБілий дім
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся