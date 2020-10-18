В США сотни тысяч людей вышли на акции протеста против Трампа

Несколько тысяч человек в США в субботу, 17 октября, приняли участие в протестах против действующего президента Дональда Трампа. По словам организаторов, акции протеста прошли во всех штатах.

Об этом сообщает CNN.

По оценкам организаторов, общее число участников превысило 100 тысяч человек, большинство из них - женщины.

Шествие в столице страны, Вашингтоне, началось неподалеку от Белого дома, затем его участники направились к Капитолию и зданию Верховного суда.

Демонстранты несли в руках плакаты с критикой главы государства и вице-президента Майкла Пенса.

Среди прочего, протестующие выразили недовольство тем, что Трамп выдвинул судью-консерватора Эми Кони Барретт в качестве преемницы члена Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, скончавшейся в середине сентября.

Некоторые демонстранты в память о Гинзбург надели черные мантии и белые кружевные воротнички. Гинзбург являлась иконой для прогрессивных американцев, она сделала себе имя на защите прав женщин.

Сразу после ее смерти между республиканцами и демократами разгорелся спор из-за возможного преемника судьи. Демократы призывают отложить назначение преемника Гинзбург на период после выборов президента 3 ноября.

Субботнее мероприятие - второй марш в этом году. Частично из-за пандемии толпа была намного меньше, чем 18 января, однако больше, чем на первом в истории "Женском марше" в 2017 году, который, возможно, был крупнейшим однодневным протестом в истории США.

Ранее Трамп пригрозил применением армии для подавления масштабных протестов, которые вспыхнули в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

В свою очередь глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не поддерживает применение войск против протестующих в рамках указанного закона.

Пресс-секретарь администрации президента США Кейли Макинани заявила, что для подавления протестов американский президент может применить "Закон о восстаниях", не учитывая позицию Министерства обороны, так как в этом вопросе Трамп обладает "единоличной властью".