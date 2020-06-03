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Протести в США: Пентагон проти застосування армії

Новини » Надзвичайні події     03.06.2020 - 17:50
Протести в США: Пентагон проти застосування армії
Фото: глава Пентагону Марк Еспер (flickr.com secdef)

У Пентагоні вважають, що ситуація не настільки критична

У Міністерстві оборони США не підтримують застосування військ проти протестувальників. Армія буде застосовуватися у самому крайньому випадку.

Про це заявив глава Пентагону Марк Еспер, передає РБК-Україна.

Раніше американський президент Дональд Трамп пригрозив губернаторам штатів застосуванням армії для придушення протестів, якщо вони самі не зможуть навести порядок за допомогою місцевих поліцейських.

Йдеться про застосування так званого "Закону про повстання", підписаного 3-м президентом США Томасом Джефферсоном у 1807 році. Документ уповноважує американського президента і головнокомандуючого розгортати війська для придушення повстання, яке загрожує державі або його жителям. Закон, фактично, відкриває можливість для використання федеральних збройних сил, якими погрожував Трамп.

"Я не підтримую застосування закону про повстання. Застосування діючих військових сил в ролі правоохоронних органів має використовуватися лише як крайній захід і тільки у невідкладних і важких ситуаціях. Зараз ми не в одній з таких ситуацій", - заявив глава Пентагону.

Мирні протести в США через смерть афроамериканця Джорджа Флойда поступово переросли в масові заворушення. Вже затримано близько 10 тисяч осіб, рахунок загиблих йде на десятки як серед поліцейських, так і серед протестуючих.

Нагадаємо, для придушення протестів Білий дім готується застосувати додаткові федеральні сили.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ПентагонСполучені Штати Америкипротест
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