Оружие, финансовая и гуманитарная поддержка. Какую помощь Украина получала от США

Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину с первых дней вторжения России. За более чем два года полномасштабной войны Вашингтон отправил десятки пакетов военной и гуманитарной помощи, а также оказал значительную финансовую поддержку.

Подробнее о том, какую помощь получила Украина с 24 февраля 2022 года от США - в материале РБК-Украина .

Содержание

Военная помощь

Финансовая поддержка

Снабжение гуманитарки

Военная помощь

США оказывали военную поддержку Украине начиная с 2014 года, однако поставки не были существенными. Лишь в 2017 году экс-президент Дональд Трамп одобрил передачу Вооруженным силам Украины противотанковых комплексов Javelin. Накануне полномасштабного вторжения поставки вооружений от США участились, Украина стала получать стрелковое оружие, комплексы Javelin и Stinger.

Уже после начала полномасштабного вторжения в Украину поставки оружия от США резко увеличились. Например, 26 февраля 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен санкционировал выделение Украине помощи на 350 млн долларов. Речь шла о передаче противотанковых и зенитных систем, стрелкового оружия и боеприпасов различного калибра, бронежилетов, а также сопутствующего оборудования.

Поставки вооружений начали осуществлять буквально на ежедневной основе, а в конце марта 2022 года глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Украина получила от США помощи на более чем 2 млрд долларов. В апреле Украина получила первый пакет помощи, в который вошла техника американского производства. Речь шла о бронетранспортерах M113 и 155-мм гаубицах M777. На тот момент Украина остро нуждалась в поставках западной артиллерии, поскольку собственных образцов техники не было достаточно для отражения агрессии РФ.

Летом 2022 года украинская армия начала получать от США реактивные системы залпового огня HIMARS, которые позволили наносить удары по тылам противника. Многие аналитики указывали, что точечные попадания по складам с вооружением, командным пунктам и другим важным объектам оккупантов позволили остановить продвижение войск РФ.

Также летом США анонсировали передачу Украине современного зенитного ракетного комплекса ПВО NASAMS. Кроме этого Украине передали почти 600 ударных и разведывательных беспилотников Phoenix Ghost. Вплоть до зимы Украина получала различную помощь от США, в частности:

бронемашины MaxxPro;

реактивные снаряды GMLRS;

высокоточные боеприпасы M982 Excalibur;

противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM;

противопехотные мины M18A1 "Клеймор";

бронетранспортеров M1117;

системы противовоздушной обороны MIM-23 Hawk;

ЗРК M1097 Avenger.

В декабре 2022 года США впервые объявили о передаче Украине батареи ЗРК Patriot в новейшей модификации PAC-3. Система позволяла сбивать не только крылатые, но и баллистические ракеты, которые оккупанты часто использовали для ударов по городам Украины. Уже через несколько месяцев комплекс доставили в Украину, и наши воины сбили первый "Кинжал" над Киевом.

В январе прошлого года США впервые решились на передачу боевых машин пехоты M2 Bradley. Также Вашингтон решил отправить Киеву 155-мм САУ M109A6 Paladin, бронетранспортеры Stryker и танки M1 Abrams.

Значительное количество бронетехники готовилось для использования украинскими войсками во время летнего контрнаступления, однако танки Abrams доставили в Украину только осенью. Их использование заметили во время недавних боев за Авдеевку в Донецкой области.

Также в феврале прошлого года США решили передать Украине ракеты GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии 150 км. Однако фактически речь шла об их производстве, которое затянулось почти на год. Лишь недавно их передали украинским войскам и в социальных сетях публиковались сведения об их использовании для ударов по оккупантам. Эти ракеты можно запускать с установок HIMARS.

В течение весны и лета Вашингтон передавал Киеву боеприпасы к артиллерии, системам ПВО, стрелковому оружию, различные виды беспилотников, комплексы Stinger, TOW и Javellin. А уже осенью в Украину доставили дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, которые украинские войска использовали для удара по аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске. Там удалось поразить авиационную технику врага. Однако ракеты передали в ограниченном количестве и о новых поставках пока не объявлялось.

В конце декабря прошлого года США передали последний пакет помощи и заявили, что деньги на новые военные поставки у них закончились, а Конгресс так и не одобрил новый запрос президента Джо Байдена о выделении дополнительных средств на поддержку Украины. Но за несколько месяцев США удалось найти еще примерно 300 млн долларов для передачи Украине первого за 2024 год пакета военной помощи. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уточнил, что это стало возможным благодаря экономии средств.

Конгресс США до сих пор не утвердил новую помощь Украине, что сказалось на боеспособности украинских войск. Американская военная помощь имеет решающее значение для ВСУ, о чем, в частности, говорил и президент Владимир Зеленский. Во время боев за Авдеевку украинская армия испытывала острый дефицит артснарядов, что стало одной из причин отвода гарнизона из населенного пункта.

В марте в США запустили специальный сайт, который занимается надзором над расходами выделенных Украине денег. Там указано, что с начала полномасштабной войны США выделили Украине 113,4 миллиарда долларов помощи.

Кильский институт мировой экономики провел в декабре прошлого года сообщил, что США предоставили Украине не менее 43,9 млрд евро помощи. А в том же месяце президент Зеленский сообщил, что за 2023 год США предоставили Украине 21,6 млрд евро военной помощи.

Финансовая поддержка

США поддерживают Украину не только в военном, но и в финансовом плане. Общий бюджет помощи для Украины разделен на определенные направления, поэтому часть помощи передается Украине на поддержание ее экономики, выплаты учителям, переселенцам или же пенсионерам.

В сентябре 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина получила 4,5 млрд долларов от США из целевого фонда Всемирного банка. В прошлом году на финансовую поддержку Украины выделили более 10 миллиардов долларов.

А в январе этого года глава Минфина Джанет Йеллен говорила, что США хотят обеспечить Украине бюджетную поддержку в размере 11,8 млрд долларов. Однако поддержку будут оказывать в случае одобрения закона о помощи Украине, который пока Конгресс не утвердил. Часть членов Республиканской партии настаивали на том, что бы эта помощь выделялась не на безвозмездной основе, а в форме кредита.

В феврале агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что Украина разрабатывает план, который поможет получить необходимые средства и покрыть бюджетный дефицит в случае, если финансовая помощь от США будет заблокирована. В него входит повышение налогов и сокращение расходов.

Поставка гуманитарки

Вашингтон передает Украине помощь, которую можно было бы описать как поддержку гуманитарного характера. К примеру летом 2022 года госсекретарь Блинкен объявлял о выделении почти 400 млн долларов на гуманитарную помощь Украине. Часть помощи прошла через Агентство США по международному развитию. Речь шла о продуктах питания, питьевой воде, денежной помощи, доступном жилье и экстренной медицинской помощи.

В феврале текущего года стало известно, что правительство США выделило более 2,6 миллиарда долларов гуманитарной помощи для помощи людям, пострадавшим от полномасштабного вторжения России в Украину.

Основная часть гуманитарной помощи используется внутри Украины, но более 451 млн долларов было направлено на удовлетворение потребностей беженцев в Польше, Молдове и других странах. США выделили часть денег на финансирование таких агентств, как:

ООН;

ЮНИСЕФ;

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев;

Международная организация по миграции;

Всемирная организация здравоохранения.

Они оказывают гуманитарную помощь внутри Украины. Также Вашингтон выделял помощь в энергетической сфере, чтобы Украина могла отремонтировать инфраструктуру, пострадавшую от российских атак, начиная с зимы 2022 года. Речь шла о генераторах и высоковольтных автотрансформаторах.

США помогают Украине и в сфере разминирования, передают необходимое оборудование, которое позволит создать больше групп саперов и деминеров. Кроме того, Украина получила от США помощь для расследования военных преступлений России, поддержка от американцев была передана правоохранительным органам.

А не так давно посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила о передаче Киеву партии зерновозов. По ее словам, это позволит увеличить объемы сбора и разгрузки зерна, увеличив пропускную способность на 31 400 тонн в год, поддерживая украинских фермеров, агрокомпании и экономику страны.