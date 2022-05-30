США не дадуть Україні ракетні системи, здатні достати до Росії, - Байден

США не постачатимуть Україні ракетні системи, які можуть досягти території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Джо Байдена, пише Reuters .

Це уточнення Байден зробив після того, як стало відомо, що адміністрація американського президента готується відправити до Києва передові ракетні системи великої дальності.

"США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть досягти території Росії", - заявив він у понеділок, 30 травня.

Нагадаємо, як нещодавно повідомило видання The Washington Post, Сполучені Штати схвалили передачу Україні систем MLRS і офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня.

Після чого президент Володимир Зеленський заявив про очікування "хороших новин" щодо постачання необхідної зброї Україні вже наступного тижня.

Пізніше радник очільника ОП Михайло Подоляк заявив, що росіяни почали істерити після рішення США надати Україні MLRS. Що є прямим доказом правильності цих кроків союзників у підтримці нашої держави.

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