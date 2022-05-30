ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден виключив постачання далекобійних ракет: чи отримає Україна РСЗВ

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 30 травня 2022 19:21
Байден виключив постачання далекобійних ракет: чи отримає Україна РСЗВ Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Президент США Джо Байден виключив поставки далекобійних ракетних систем для України. Але це не позначиться на передачі універсальних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в США Оксани Маркарової в ефірі телемарафону.

"Ні в якому разі", - відповіла вона на питання, чи стосуються слова Байдена універсальних MLRS-систем, на які розраховує Україна.

За її словами, на сьогодні з адміністрацією США обговорюються поставки нової зброї в рамках нового пакету допомоги в 40 млрд доларів, яка необхідна для відбиття російської агресії. Серед зброї, яку просить Україна, - і важка артилерія, і РСЗВ.

"Все в активній роботі. Ніяких призупинень немає", - додала Маркарова

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що США не постачатимуть Україні ракетні системи, які можуть дістати до Російської Федерації.

Днями американська сторона схвалила передачу ракетних систем великої дальності типу MLRS. Ці комплекси мають дальність стрільби до 70 кілометрів в залежності від боєприпасу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки РСЗО Війна Росії проти України
NEWS
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
DAILY
Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу