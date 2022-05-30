Байден виключив постачання далекобійних ракет: чи отримає Україна РСЗВ
Президент США Джо Байден виключив поставки далекобійних ракетних систем для України. Але це не позначиться на передачі універсальних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в США Оксани Маркарової в ефірі телемарафону.
"Ні в якому разі", - відповіла вона на питання, чи стосуються слова Байдена універсальних MLRS-систем, на які розраховує Україна.
За її словами, на сьогодні з адміністрацією США обговорюються поставки нової зброї в рамках нового пакету допомоги в 40 млрд доларів, яка необхідна для відбиття російської агресії. Серед зброї, яку просить Україна, - і важка артилерія, і РСЗВ.
"Все в активній роботі. Ніяких призупинень немає", - додала Маркарова
Нагадаємо, раніше Байден заявив, що США не постачатимуть Україні ракетні системи, які можуть дістати до Російської Федерації.
Днями американська сторона схвалила передачу ракетних систем великої дальності типу MLRS. Ці комплекси мають дальність стрільби до 70 кілометрів в залежності від боєприпасу.
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