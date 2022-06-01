США передадуть Україні ракетні системи для точних ударів всередині країни, - Байден

Президент США Джо Байден затвердив передачу Україні передових ракетних систем, які здатні точно вражати Російські цілі на великій відстані. Передбачається, що ракетні установки увійдуть в новий пакет військової допомоги на суму в 700 мільйонів доларів, який буде оприлюднений в середу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

Сполучені Штати надають Україні високомобільні артилерійські ракетні системи, які можуть точно вражати цілі на відстані до 80 км. В авторській статті Байден повідомив, що, на його думку, російське вторгнення в Україну буде припинено з допомогою дипломатії. Але задача Сполучених Штатів - надати Україні значну кількість зброї і боєприпасів, щоб дати керівництву країни максимальний вплив за столом переговорів.

Офіційні особи в Білому домі повідомляють, що в новий пакет допомоги також входять боєприпаси, контрбатарейні радари, радари комплексів ППО, протитанкові комплекси Javelin та ін.