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США передадуть Україні ракетні системи для точних ударів всередині країни, - Байден

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Вашингтон, Середа 01 червня 2022 04:23
США передадуть Україні ракетні системи для точних ударів всередині країни, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Joshua Roberts / Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден затвердив передачу Україні передових ракетних систем, які здатні точно вражати Російські цілі на великій відстані. Передбачається, що ракетні установки увійдуть в новий пакет військової допомоги на суму в 700 мільйонів доларів, який буде оприлюднений в середу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Сполучені Штати надають Україні високомобільні артилерійські ракетні системи, які можуть точно вражати цілі на відстані до 80 км. В авторській статті Байден повідомив, що, на його думку, російське вторгнення в Україну буде припинено з допомогою дипломатії. Але задача Сполучених Штатів - надати Україні значну кількість зброї і боєприпасів, щоб дати керівництву країни максимальний вплив за столом переговорів.

Офіційні особи в Білому домі повідомляють, що в новий пакет допомоги також входять боєприпаси, контрбатарейні радари, радари комплексів ППО, протитанкові комплекси Javelin та ін.

Нагадаємо, напередодні США заявили, що не постачатимуть українській стороні далекобійні ракети для РСЗВ.

Посол України Оксана Маркарова запевнила, що це не означає відмову від поставок американських універсальних систем залпового вогню.

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