В США сократят гранты на здравоохранение в штатах под управлением демократов

Вторник 10 февраля 2026 05:00
UA EN RU
В США сократят гранты на здравоохранение в штатах под управлением демократов Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Минздрав США (HSS) намерен сократить субсидии на здравоохранение для четырех штатов, которыми управляют демократы. Причина - они не соответствуют приоритетам администрации Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, министерство начнет сокращать финансирование уже в конце этой недели с целью довести общий объем урезаний для Калифорнии, Миннесоты, Иллинойса и Колорадо примерно до 600 млн долларов.

Представитель ведомства пояснил, что гранты будут прекращены, поскольку они не отражают приоритеты политики администрации президента США Дональда Трампа.

В понедельник The New York Times писало, что среди программ, на которые были направлены гранты, были программы по борьбе с ВИЧ и другими инфекциями, передаваемыми половым путем.

Bloomberg отмечает, что сокращение произойдет спустя несколько недель после того, как HSS приостановило, а затем восстановило финансирование здравоохранения в США на сумму примерно 5 млрд долларов. Отмена решение была в течение нескольких часов, когда местные департаменты здравоохранения готовились к реагированию на крупный зимний шторм.

Что известно о грантах

Как пишут СМИ, эти гранты более известные как деньги на развитие инфраструктуры здравоохранения, были инициативой эпохи Байдена. В рамках нее более 100 департаментов здравоохранения получили миллиарды долларов в какие пяти лет.

Bloomberg поясняет, что гранты выделяются через Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и финансируют, в том числе, программы по модернизации данных и обеспечению равенства в здравоохранении.

Однако в сентябре CDC опубликовал новую программу, в которой было указано, что инициативы по обеспечению разнообразия и равенства в области здравоохранения больше не являются приоритетными.

Система общественного здравоохранения по всей территории США столкнулась с отменой и восстановлением грантов, а также сокращениями персонала с тех пор, как в прошлом году должность министра занял Роберт Кеннеди-младший.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Здоровье
