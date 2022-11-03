ua ru
Чт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как Иран экспортирует свои дроны в Россию: в ЦНС раскрыли детали

Новина українською →
Четверг 03 ноября 2022 16:57
Как Иран экспортирует свои дроны в Россию: в ЦНС раскрыли детали Иллюстративное фото: раскрыты детали транспортировки иранских дронов в Россию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран продолжает поставлять свое вооружение в Россию, которое применяют для ударов по гражданским объектам Украины. Транспортировка осуществляется при помощи самолетов и кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, Иран экспортирует в Россию такие модели БПЛА: Mohajer, Arash-1 та Arash-2, Shahed-131 и Shahed-136. При этом существует два пути перевозки дронов от производителя к пунктам назначения: воздушный и морской.

Транспортировка по воздуху

Воздушным путем дроны в Россию поставляют три государственных компании - Iran Air, Pouya Air, Saha Airlines и одна частная - Mahan Air.

В ЦНС отмечают, что все вышеперечисленные государственные компании напрямую подчиняются военно-политическому командованию Ирана.

При этом частная компания является таковой лишь условно, поскольку ее непрямым основателем является Хосейн Мараши (бывший вице-президент Ирана). Mahan Air находится в санкционном списке США еще с 2011 года

По информации Центра нацсопротивления, только Pouya Air в период с 12 по 18 октября совершила пять грузовых рейсов по маршруту Тегеран - Москва.

Транспортировка по морю

Для перевозки дронов по морю Иран использует путь через Каспийское море.

"Иранцы перевозят запасные части для гражданской авиации, используя порт Бандар-Анзали. Пунктом назначения является Астрахань или Махачкала. Перевозка осуществляется судами Иранской промышленной компании. В частности, в начале ноября именно морским путем в Астрахани ожидается прибытие 200 дронов в разобранном состоянии", - рассказывают в ЦНС.

Иран, вероятно, может экспортировать свои дроны через Сирию - из Тартуса в Севастополь. Также Тегеран пытается наладить производство своих БПЛА в Таджикистане и Беларуси, откуда они могут быть доставлены российским военным.

Как Иран экспортирует свои дроны в Россию: в ЦНС раскрыли деталиПути транспортировки иранских дронов в РФ (sprotyv.mod.gov.ua)

Напомним, 11 октября стало известно, что Россия заказала в Иране 2400 дронов-камикадзе, которые используются в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Иран дрони Война России против Украины
NEWS
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
DAILY
Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины
Виталий НосачФотокорреспондент Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины