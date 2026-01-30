США отменяют сертификацию всех канадских самолетов: Трамп пригрозил 50% пошлинами

Он пишет, что по причине того, что Канада "неправомерно, незаконно и упорно" отказывается сертифицировать реактивные самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800 - "одни из величайших и самых технологически совершенных" в мире, США применяют ответные меры.

"Мы отменяем сертификацию самолетов Bombardier Global Express и всех самолетов, произведенных в Канаде, до тех пор, пока Gulfstream, великая американская компания, не получил полную сертификацию, как это должно было быть сделано много лет назад", - пишет Трамп.

Лидер США добавил, что Канада фактически запрещает продажу продукции Gulfstream в стране путем этого же процесса сертификации. В случае, если ситуация так и не решится, на канадские самолеты будут наложены пошлины.

"Если по какой-либо причине эта ситуация не будет немедленно исправлена, я буду взимать с Канады 50% таможенный сбор со всех самолетов, продаваемых в Соединенные Штаты Америки", - резюмировал Трамп.

Тем временем Bloomberg пишет, что пока неясно, насколько серьезную угрозу представляет заявление Трампа для канадских самолетов, которые уже находятся в эксплуатации у американских авиакомпаний.

В частности, региональные самолеты серии CRJ компании Bombardier широко используется американскими перевозчиками. По данным American Airlines Group, в 2025 году в региональном флоте компании насчитывалось около 200 самолетов CRJ.

Кроме того, к концу 2024 года региональные партнеры Delta Air Lines эксплуатировали более 150 самолетов CRJ.