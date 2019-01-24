США і сирійські курди ведуть переговори про роззброєння бойовиків ІДІЛ

Ілюстративне фото (Terrormonitor.org)

На час переговорів атаки і авіаудари по Багозу припинені

Представники Міжнародної коаліції, очолюваної США, а також підтримувані американцями курди ведуть переговори про роззброєння бойовиків ІДІЛ в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

Повідомляється, що переговори ведуться через посередників. На час переговорів атаки і авіаудари по Багозу(Анкара, - ред.) припинені.

Як наголошується, сім вантажівок з гуманітарною допомогою пройшли напередодні в Багоз, де разом з бойовиками блоковані тисячі мирних жителів. Коаліція поки ніяк не прокоментувала цей інцидент.

Нагадаємо, президент Реджеп Тайіп Ердоган зявлял, що Туреччина завершила підготовку до операції на сході Сирії. Ердоган зазначив, що Анкара дасть рішучу відповідь на будь-які нападки на адресу Туреччини. Він додав, що Туреччина не допустить перетворення зони безпеки на півночі Сирії в місце, де активно орудують терористи.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо вона буде атакувати курдів в Сирії. Він також підкреслив, що і курди не повинні провокувати Анкару, і запропонував створити буферну зону на 20 миль.