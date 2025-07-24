США одобрили продажу Украине пакетов для САУ М109 и противовоздушной обороны, - Пентагон

Отмечается, что стоимость пакета для нужд противовоздушной обороны составит 180 миллионов долларов США. Пакет охватывает "приобретение оборудования и услуг для поддержки мероприятий по обучению, поддержке и модернизации существующих систем противовоздушной обороны американского происхождения".

В этот пакет, по данным Пентагона, будет включено:

существенные модификации и техническое обслуживание;

запасные части, расходные материалы и аксессуары;

ремонтная поддержка и возврат;

обучение персонала и учебное оборудование;

инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;

другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

Стоимость второго пакета составит примерно 150 миллионов долларов. В нем будет оборудование для технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта самоходных пушек M109 - много таких САУ было передано Украине США и союзниками.

"Правительство Украины запросило на приобретение оборудования и услуг для модернизации самоходных гаубиц M109, технической помощи, обучения, публикаций и других связанных элементов логистики и поддержки программ. Общая стоимость оценивается в 150 миллионов долларов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что продажа вооружения Украине выполняется в интересах США. Украина нуждается в укреплении возможностей обороняться от врага.

"Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы. Предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит базового военного баланса в регионе", - сказано в сообщении.