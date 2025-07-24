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США одобрили продажу Украине пакетов для САУ М109 и противовоздушной обороны, - Пентагон

Фото: САУ М109 производства США (CinCAFU)
Автор: Антон Корж

Государственный департамент США 24 июля одобрил продажу Украине двух пакетов вооружения. Первый из них предназначен для самоходных артиллерийских установок М109, переданных Украине, а второй - для нужд противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релизы Пентагона(номер один и номер два).

Отмечается, что стоимость пакета для нужд противовоздушной обороны составит 180 миллионов долларов США. Пакет охватывает "приобретение оборудования и услуг для поддержки мероприятий по обучению, поддержке и модернизации существующих систем противовоздушной обороны американского происхождения".

В этот пакет, по данным Пентагона, будет включено:

  • существенные модификации и техническое обслуживание;
  • запасные части, расходные материалы и аксессуары;
  • ремонтная поддержка и возврат;
  • обучение персонала и учебное оборудование;
  • инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;
  • другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

Стоимость второго пакета составит примерно 150 миллионов долларов. В нем будет оборудование для технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта самоходных пушек M109 - много таких САУ было передано Украине США и союзниками.

"Правительство Украины запросило на приобретение оборудования и услуг для модернизации самоходных гаубиц M109, технической помощи, обучения, публикаций и других связанных элементов логистики и поддержки программ. Общая стоимость оценивается в 150 миллионов долларов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что продажа вооружения Украине выполняется в интересах США. Украина нуждается в укреплении возможностей обороняться от врага.

"Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы. Предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит базового военного баланса в регионе", - сказано в сообщении.

Отметим, что это третий и четвертый пакеты вооружения, продажу которых одобрили Соединенные Штаты Америки. 23 июля Госдеп и Пентагон согласовали продажу Украине двух пакетов военной помощи на общую сумму в 322 миллиона долларов.

Поставки вооружения Украине возобновились после того, как президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. По его итогам Трамп заявил об увеличении поставок американского оружия для защиты Украины от атак РФ и анонсировал новый пакет военной помощи на сотни миллионов долларов.

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