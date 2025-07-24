США схвалили продаж Україні пакетів для САУ М109 та протиповітряної оборони, - Пентагон

Перший пакет

Зазначається, що вартість пакета для потреб протиповітряної оборони складе 180 мільйонів доларів США. Пакет охоплює "придбання обладнання та послуг для підтримки заходів з навчання, підтримки та модернізації існуючих систем протиповітряної оборони американського походження".

До цього пакета, за даними Пентагону, буде включено:

суттєві модифікації та технічне обслуговування;

запасні частини, витратні матеріали та аксесуари;

ремонтна підтримка та повернення;

навчання персоналу та навчальне обладнання;

інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;

інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки.

Другий пакет

Вартість другого пакета складе приблизно 150 мільйонів доларів. В ньому буде обладнання для технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту самохідних гармат M109 - багато таких САУ було передано Україні США та союзниками.

"Уряд України запросив на придбання обладнання та послуг для модернізації самохідних гаубиць M109, технічної допомоги, навчання, публікацій та інших пов'язаних елементів логістики та підтримки програм. Загальна вартість оцінюється в 150 мільйонів доларів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що продаж озброєння Україні виконується в інтересах США. Україна має потребу в зміцненні можливостей оборонятися від ворога.

"Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили. Запропонований продаж цього обладнання та підтримки не змінить базового військового балансу в регіоні", - сказано у повідомленні.