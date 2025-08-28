RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

США одобрили продажу Украине авиабоеприпасов на 825 млн долларов: что еще вошло в пакет

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Госдеп США одобрил продажу Украине очередного пакета военной помощи. Его стоимость составляет около 825 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

В Госдепе сообщили, что Украина выразила желание приобрести до 3 350 ракет с расширенной дальностью действия (ERAM - ред.) и столько же GPS/INS модулей.

Общая стоимость оценивается в 825 миллионов долларов.

В пакет помощи также входят:

  • контейнеры для ракет;
  • пилоны для подвешивания;
  • комплектующие и вспомогательное оборудование;
  • запасные части, расходные материалы и аксессуары;
  • услуги по ремонту и возврату;
  • программное обеспечение для вооружения и вспомогательное оборудование;
  • аппаратное обеспечение системы планирования миссий;
  • поставка и поддержка секретного программного обеспечения;
  • секретные и несекретные публикации и техническая документация;
  • обучение персонала и учебное оборудование;
  • транспортная поддержка;
  • исследования и опросы;
  • инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;
  • другие связанные элементы логистической и программной поддержки.

Общая стоимость оценивается в 825 миллионов долларов.

"Это предложение о продаже будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - отметили в Госдепе.

В Штатах считают, что новый пакет помощи улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам путем дальнейшего оснащения ее для выполнения задач самообороны и региональной безопасности. Кроме этого в Госдепе считают, что Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы.

Украина использует для этой покупки финансирование от Дании, Нидерландов и Норвегии, а также внешнее военное финансирование от Соединенных Штатов.

Что известно о ракетах ERAM

SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) - американская зенитная управляемая ракета из семейства Standard Missile (SM), которая является составной частью системы противовоздушной и противоракетной обороны Aegis.

Ее главное преимущество - универсальность: ракета способна уничтожать не только самолеты и крылатые ракеты, но и баллистические цели на завершающем этапе полета и даже надводные корабли. Благодаря сочетанию активной радиолокационной головки самонаведения и целеуказания от корабельного радара SM-6 эффективно работает на больших расстояниях и высоких скоростях.

Дальность действия SM-6 превышает 240 км, а скорость достигает Mach 3,5, что позволяет перехватывать даже скоростные угрозы. Ракета находится на вооружении ВМС США с 2013 года и за это время неоднократно модернизировалась, повысив эффективность против гиперзвукового оружия.

Запускается SM-6 с универсальных пусковых установок Mk 41 VLS, которые разворачиваются на крейсерах и эсминцах класса Aegis. Благодаря многофункциональности ее называют "ракетой три-в-одном" - зенитной, противоракетной и противокорабельной одновременно.

 

 

 

Приостановление военной помощи США для Украины

В начале июля несколько западных медиа сообщили, что Соединенные Штаты приостановили поставки Украине высокоточных ракет и боеприпасов к системе ПВО Patriot. В администрации президента Дональда Трампа объяснили, что такое решение было принято для пересмотра имеющихся запасов вооружения, поскольку их объемы существенно уменьшились.

По данным СМИ, "пауза" якобы была вызвана дефицитом ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Окончательное указание прекратить предоставление оружия Украине, по данным СМИ, дал министр обороны Пит Гегсет. Он не уведомил об этом Конгресс и Трампа.

После телефонного разговора с президентом Зеленским, Трамп заявил об увеличении поставок американского оружия для защиты Украины от атак РФ.

23 июля Госдеп и Пентагон согласовали продажу Украине двух пакетов военной помощи общей суммой в 322 миллиона долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна в Украине