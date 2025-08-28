США одобрили продажу Украине авиабоеприпасов на 825 млн долларов: что еще вошло в пакет

Госдеп США одобрил продажу Украине очередного пакета военной помощи. Его стоимость составляет около 825 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.
В Госдепе сообщили, что Украина выразила желание приобрести до 3 350 ракет с расширенной дальностью действия (ERAM - ред.) и столько же GPS/INS модулей.
Общая стоимость оценивается в 825 миллионов долларов.
В пакет помощи также входят:
"Это предложение о продаже будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - отметили в Госдепе.
В Штатах считают, что новый пакет помощи улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам путем дальнейшего оснащения ее для выполнения задач самообороны и региональной безопасности. Кроме этого в Госдепе считают, что Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы.
Украина использует для этой покупки финансирование от Дании, Нидерландов и Норвегии, а также внешнее военное финансирование от Соединенных Штатов.
SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) - американская зенитная управляемая ракета из семейства Standard Missile (SM), которая является составной частью системы противовоздушной и противоракетной обороны Aegis.
Ее главное преимущество - универсальность: ракета способна уничтожать не только самолеты и крылатые ракеты, но и баллистические цели на завершающем этапе полета и даже надводные корабли. Благодаря сочетанию активной радиолокационной головки самонаведения и целеуказания от корабельного радара SM-6 эффективно работает на больших расстояниях и высоких скоростях.
Дальность действия SM-6 превышает 240 км, а скорость достигает Mach 3,5, что позволяет перехватывать даже скоростные угрозы. Ракета находится на вооружении ВМС США с 2013 года и за это время неоднократно модернизировалась, повысив эффективность против гиперзвукового оружия.
Запускается SM-6 с универсальных пусковых установок Mk 41 VLS, которые разворачиваются на крейсерах и эсминцах класса Aegis. Благодаря многофункциональности ее называют "ракетой три-в-одном" - зенитной, противоракетной и противокорабельной одновременно.
В начале июля несколько западных медиа сообщили, что Соединенные Штаты приостановили поставки Украине высокоточных ракет и боеприпасов к системе ПВО Patriot. В администрации президента Дональда Трампа объяснили, что такое решение было принято для пересмотра имеющихся запасов вооружения, поскольку их объемы существенно уменьшились.
По данным СМИ, "пауза" якобы была вызвана дефицитом ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Окончательное указание прекратить предоставление оружия Украине, по данным СМИ, дал министр обороны Пит Гегсет. Он не уведомил об этом Конгресс и Трампа.
После телефонного разговора с президентом Зеленским, Трамп заявил об увеличении поставок американского оружия для защиты Украины от атак РФ.
23 июля Госдеп и Пентагон согласовали продажу Украине двух пакетов военной помощи общей суммой в 322 миллиона долларов.