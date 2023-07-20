США одобрили продажу Германии ракет AMRAAM почти на 3 млрд долларов

Германия намерена приобрести 969 ракет средней дальности класса "воздух—воздух" AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) и сопутствующего оборудования.

Сообщается, что в пакет оборудования, в частности, вошли радары наведения AMRAAM C8, учебные ракеты AIM-120 и устройства защиты связи. Основным поставщиком ракет и допоборудования является компания Raytheon.

AMRAAM – это ракеты класса "воздух—воздух" средней дальности. Они являются основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. В зависимости от модификации, стоимость одной ракеты варьируется в пределах от 1,2 млн до 1,9 млн долларов.

Германия реформирует вооруженные силы

Германия намерена в ближайшие годы потратить большие средства на перевооружение своих вооруженных сил.

Так, Бундесвер в июле заказал у немецкого оружейного концерна Rheinmetall несколько сотен тысяч снарядов для артиллерии. Это необходимо для пополнения запасов. Потенциальная стоимость заказа составляет 1,2 млрд евро.

Также Германия приобретет 60 военных вертолетов Chinook у американской компании Boeing. Их стоимость - более 6 млрд евро. Кроме вертолетов деньги также пойдут на обслуживание, национальные контракты и инфраструктуру.